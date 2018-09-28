Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:03 0

Сектанты поверили в конец света и похитили соседей

Сектанты поверили в конец света и похитили соседей
Фото: news.rambler.ru

Выяснилась причина похищения людей, которое произошло в ноябре 2017 года в канадском городе Ледук, провинция Альберта. За похищением стояли свидетели Иеговы, которые решили, что начался конец света.

2 ноября 2017 года 35-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми приехала к 27-летнему племяннику и его 30-летней жене. Они считали, что грядет Страшный суд и до последней битвы сил добра и зла осталось несколько дней.

Сектанты три дня прятались в доме племянника от грешников, не выходили на улицу и ничего не ели. Кто-то укрылся в ванной комнате, другие ушли в спальню. Одна из дочерей рассказала в суде, что с улицы доносились крики и стук, а с неба падал пепел.

В последний день перед «концом света» свидетели Иеговы решили спасти соседей. Они начали переодеваться, но потом решили, что на это нет времени, бросили все и забрались во внедорожник без одежды.

Мать несовершеннолетних девушек нажала на газ, выбила машиной дверь гаража и остановилась возле соседского дома. Сектанты вытащили на улицу его жильцов, хозяина сунули в багажник и велели повторять слово «Иегова», а его взрослую дочь с шестимесячным ребенком усадили на заднее сиденье.

Внедорожник погнал по городу, игнорируя все правила и не останавливаясь на красный свет. Когда машина замедлила ход, соседу удалось открыть багажник и выбраться наружу, также он помог освободиться и дочери с ребенком.

Беглецов подобрал проезжавший пикап, но свидетели Иеговы бросились за ним в погоню. Они протаранили его внедорожником, после чего съехали в кювет, где их и нашла полиция. Все пятеро сидели в машине и твердили «Иегова». По словам одной из дочерей, они считали, что полицейские – это чудовища, пришедшие их убить.

Сектанты наотрез отказались выходить, они обнимались и цеплялись за машину, когда их пытались вытащить. Когда не помог перцовый спрей, полицейские пустили в ход электрошок. Чтобы вытащить двух женщин и мужчину из внедорожника, в каждого пришлось выстрелить от двух до четырех раз. Несмотря на это, кому-то из них удалось ускользнуть еще раз и забраться под машину.

На суде все трое признали вину в незаконном ограничении свободы. Женщина, сидевшая за рулем, также призналась в опасном вождении. Обвинения против ее несовершеннолетних дочерей не выдвигались. Ожидается, что приговор будет вынесен 20 декабря, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 120

#жизнь #криминал #происшествия


Общество

Специалисты Роспотребнадзора следят за температурой в амурских школах и детсадах

Общество 5

В амурской Владимировке возник конфликт из-за строительства автобусной остановки
Общество 4

Благовещенец пошел под суд за дачу взятки чиновнику в виде качелей
Происшествия 3

Амурчанин задержан в Геленджике по подозрению в сбыте наркотиков
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь