В амурской Владимировке возник конфликт из-за строительства автобусной остановки

Двое жильцов села Владимировка Благовещенского района пошли против своих односельчан и местных депутатов. Их не устраивает, что рядом с их домами строят автобусную остановку. Она нужна для безопасности школьников, которых ежедневно отвозят в Усть-Ивановскую школу. Но из-за строительства здесь теперь нет нормального проезда.

Один из тех, у кого возникли претензии, – Сергей Черненко. Автобусную остановку возводят напротив его двора. Мужчина отмечает, что сейчас ему можно заехать через территорию соседа, но это неправильно. Сосед Сергея по телефону сообщил, что препятствовать в этом не будет, но все-таки у каждого должен быть свой въезд во двор.

Проезд ко двору беспокоит также Ирину Мазурец – она депутат Усть-Ивановского сельсовета, к которому относится Владимировка.

«Эту остановку можно было бы устроить буквально через 10 метров, она бы не мешала никому, въезды были бы не затронуты. Там просто кювет, который не затрагивает въезд ни в один дом частный. Поэтому обидно, что не согласовали и не спросили, не поговорили», – отмечает Ирина Мазурец.

Строительство остановки было запланировано еще в 2017 году, так как ближайшая находится в неположенном месте. Решение построить остановку именно здесь принимали сотрудники «Амурупрадора» совместно с ГИБДД. По этому поводу в селе проводили и собрания с жителями. Тем более что земля, на которой ведется стройка, муниципальная.

«У нас очень много остановок, и ни разу не было возмущений, ни у одного человека», – говорит представитель женского совета Владимировки Татьяна Михайлова. Она считает, что остановка сделает жизнь местных жителей более удобной.

Жильцы рассказывают, что добивались этого строительства полтора года. Работы должны закончить до холодов. Но в связи с жалобами двух жильцов Владимировки работы по их стороне заморозили. Поэтому будет ли в этом месте останавливаться автобус, пока неизвестно.