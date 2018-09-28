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Малооблачно и тепло: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября

Малооблачно и тепло: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября
Фото: GrandGames.net

В Амурской области 28 сентября малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, на севере региона до 5 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18…23 градуса, местами будет около 15 градусов тепла.

В Благовещенске в этот день ясно, осадков синоптики не прогнозируют. Южный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 21…23 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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