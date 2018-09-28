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28сентября
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сегодня, 09:24 13

Тепленькая пошла: в Благовещенске завершены гидравлические испытания

Тепленькая пошла: в Благовещенске завершены гидравлические испытания
Фото: rostovgazeta.ru

На магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ (филиала «Амурская генерация» АО «ДГК») успешно завершились гидравлические испытания. Порывов трубопроводов не обнаружено, тепловые сети к зиме подготовлены.

Осенние гидравлические испытания проходили в течение двух дней, 24-25 сентября, на магистральных тепловых сетях БТЭЦ Центрального района № 1 и № 3, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный».

В первый день бригады цеха тепловых сетей производили необходимые отключения распределительных сетей по всему городу. На следующий день энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей, повысив давление в трубах на четверть от нормативного. Осенняя опрессовка магистральных тепловых сетей показала, что ремонтные работы проведены с надлежащим качеством. Специалисты удостоверились: тепломагистрали к зиме готовы

В последующие два дня энергетики выполняли комплекс ремонтных работ внутри станции, осуществить которые возможно только при полной остановке теплосетей Благовещенской ТЭЦ, приуроченном к гидравлическим испытаниям.

28 сентября к 8.00 утра три из пяти тепломагистралей были включены в работу. К 12.00 часам энергетики подадут теплоноситель в остальные тепловые магистрали, и горячее водоснабжение возобновится по всему Благовещенску.

Как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения во второй половине дня, благовещенцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Начинаем переписку, где водичка пошла?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Да да, интересно, очень.

    Где уже водичка пошла, тёпленькая?

    Отзовитесь счастливчики!

  • СлоноКот

    СлоноКот
    1 час назад

    у мну еще вечером около 10 уже пошла тепленькая. но она реально тепленькая, такая, как остывший чай ) даже посуду мыть холодно.

    центр

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    1 час назад

    Шимановского, 27 вода есть. Ленина - 50 лет - отсутствует

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    1 час назад

    У меня есть уже. Думал все выходные буду сидеть без водны, быстро они))

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

    Микраха (Харбин)-нетути.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Амурская-Шимановского - воды нет.

  • Zif

    Zif
    1 час назад

    Вчера 27 числа примерно в 17 часов горячая вода уже была! Лазо-Амурская

  • батарейка

    батарейка
    54 минуты назад

    Говорят Ленина кузнечная тоже есть

  • Йя

    Йя
    40 минут назад

    Батарейная 7 - тепленькая с утра

  • Братеев1

    Братеев1
    25 минут назад

    а отопление когда включат?

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Братеев1

    а отопление когда включат?



    Не раньше понедельника. (



  • invv

    invv
    8 минут назад

    Понедельник - это слишком оптимистично.

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