Тепленькая пошла: в Благовещенске завершены гидравлические испытания

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На магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ (филиала «Амурская генерация» АО «ДГК») успешно завершились гидравлические испытания. Порывов трубопроводов не обнаружено, тепловые сети к зиме подготовлены.

Осенние гидравлические испытания проходили в течение двух дней, 24-25 сентября, на магистральных тепловых сетях БТЭЦ Центрального района № 1 и № 3, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный».

В первый день бригады цеха тепловых сетей производили необходимые отключения распределительных сетей по всему городу. На следующий день энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей, повысив давление в трубах на четверть от нормативного. Осенняя опрессовка магистральных тепловых сетей показала, что ремонтные работы проведены с надлежащим качеством. Специалисты удостоверились: тепломагистрали к зиме готовы

В последующие два дня энергетики выполняли комплекс ремонтных работ внутри станции, осуществить которые возможно только при полной остановке теплосетей Благовещенской ТЭЦ, приуроченном к гидравлическим испытаниям.

28 сентября к 8.00 утра три из пяти тепломагистралей были включены в работу. К 12.00 часам энергетики подадут теплоноситель в остальные тепловые магистрали, и горячее водоснабжение возобновится по всему Благовещенску.

Как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения во второй половине дня, благовещенцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».