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28сентября
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сегодня, 09:08 4

Благовещенец пошел под суд за дачу взятки чиновнику в виде качелей

Благовещенец пошел под суд за дачу взятки чиновнику в виде качелей
Фото: parkmebel.com

24 сентября Благовещенский районный суд вынес приговор 57-летнему жителю столицы Приамурья. Он был признан виновным в даче взятки должностному лицу.

Установлено, что горожанин осуществлял «функции, связанные со строительством и эксплуатацией многоквартирных домов» в Благовещенске. Как сообщает прокуратура Амурской области, он дал взятку в виде садовых качелей «Канны». Их стоимость превышает 48 тысяч рублей.

Как отмечается, взятка была дана начальнику инспекции Госстройнадзора Амурской области «за незаконное бездействие по результатам контрольного мероприятия».

Суд при назначении наказания мужчине учел признание вины в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде крупного штрафа – 1 миллион и 550 тысяч рублей. Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Амурской области.

Уголовное дело в отношении начальника инспекции Госстройнадзора сейчас находится в производстве. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры региона.

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#криминал #суды


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Не то давал и не столько он оказался честный судья

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    1 час назад

    Обидно, наверное, когда судят за качели) Но оно и правильно, чиновник- молодец

  • us.2001

    us.2001
    1 час назад

    так начальник взял качели или сдал себя и партнера ???

  • Питерский

    Питерский
    12 минут назад

    us.2001

    так начальник взял качели или сдал себя и партнера ???



    Кого осудили тот и сдал всю тему...Ему было либо срок мотать либо сдать Красюка...

    Пасли красюка...и слушали

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