Благовещенец пошел под суд за дачу взятки чиновнику в виде качелей

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24 сентября Благовещенский районный суд вынес приговор 57-летнему жителю столицы Приамурья. Он был признан виновным в даче взятки должностному лицу.

Установлено, что горожанин осуществлял «функции, связанные со строительством и эксплуатацией многоквартирных домов» в Благовещенске. Как сообщает прокуратура Амурской области, он дал взятку в виде садовых качелей «Канны». Их стоимость превышает 48 тысяч рублей.

Как отмечается, взятка была дана начальнику инспекции Госстройнадзора Амурской области «за незаконное бездействие по результатам контрольного мероприятия».

Суд при назначении наказания мужчине учел признание вины в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде крупного штрафа – 1 миллион и 550 тысяч рублей. Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Амурской области.

Уголовное дело в отношении начальника инспекции Госстройнадзора сейчас находится в производстве. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры региона.