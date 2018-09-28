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Состоялось заседание, посвященное предстоящему запуску с космодрома Восточный

Состоялось заседание, посвященное предстоящему запуску с космодрома Восточный
Фото: ria.ru

25 сентября в АО «РКЦ "Прогресс"» прошло заседание Совета Главных конструкторов. На нем были рассмотрены вопросы готовности к запуску ракеты-носителя «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Канопус-В» №№ 5, 6 с космодрома Восточный.

В работе Совета Главных конструкторов под руководством врио генерального директора АО «РКЦ "Прогресс"» Дмитрия Баранова приняли участие исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос» Андрей Мазурин, генеральный конструктор по СВ и НКИ, заместитель генерального директора ФГУП ЦНИИмаш Александр Медведев, представители филиалов ФГУП «ЦЭНКИ».

Начальник отделения по координации и управлению НИОКР по средствам выведения АО «РКЦ "Прогресс"» Сергей Волков выступил с докладом о готовности ракеты-носителя «Союз-2» к проведению запуска «Канопусов-В» №№ 5, 6, а также выполнении первоочередных мероприятий по обеспечению возможности запусков космических аппаратов на «Союзе-2» с «Фрегатом» с космодрома Восточный.

С докладами выступили представители предприятий – разработчиков составных частей космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный: АО «Корпорация ВНИИЭМ», АО «НПО Лавочкина», ФГУП «ЦЭНКИ», АО «РКС» и других.

Кроме того, были заслушаны доклады представителей головных НИИ: ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ФГУП ЦНИИмаш, НИЦ ФГБУ «ЦНИИ ВВКО» Министерства обороны РФ, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Пока информация о предстоящих с космодрома Восточный пусках противоречивая. В августе СМИ сообщали, что в 2018 году с Восточного вместо двух ракет запустят только одну. В сентябре сообщалось, что до конца 2018 года с Восточного может больше не быть пусков ракет.

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#космодром #космос


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