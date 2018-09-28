Амурчанин задержан в Геленджике по подозрению в сбыте наркотиков
В Геленджике Краснодарского края полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Это 27-летний приезжий из Амурской области.
При осмотре транспортного средства мужчины полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, а также несколько полимерных пакетиков с веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком, массой более грамма. Аналогичное вещество, массой более 7 граммов, полицейские изъяли в ходе обыска по месту временного проживания амурчанина.
В отделе полиции мужчина пояснил, что приобрел наркотическое средство в интернете для сбыта на территории Геленджика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу, ведется следствие.
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