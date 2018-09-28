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28сентября
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сегодня, 08:00 3

Амурчанин задержан в Геленджике по подозрению в сбыте наркотиков

Амурчанин задержан в Геленджике по подозрению в сбыте наркотиков
Фото: vistanews.ru

В Геленджике Краснодарского края полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Это 27-летний приезжий из Амурской области.

При осмотре транспортного средства мужчины полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, а также несколько полимерных пакетиков с веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком, массой более грамма. Аналогичное вещество, массой более 7 граммов, полицейские изъяли в ходе обыска по месту временного проживания амурчанина.

В отделе полиции мужчина пояснил, что приобрел наркотическое средство в интернете для сбыта на территории Геленджика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу, ведется следствие.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Один я не понимаю, зачем писать о преступлениях амурчан в других городах?

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Александр IIОдин я не понимаю, зачем писать о преступлениях амурчан в других городах?


    Все же понятно: хештег #достижения

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Но это мелкое достижение. Вон, уроженец Амурской области Скрипалей потравили. Вот это заговорят сейчас об Амурке...

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