На Сахалине гадают, кто из бывшей амурской команды Кожемяко уедет в Приморье

Фото: skr.su

Давняя соратница Олега Кожемяко, председатель сахалинского правительства Вера Щербина, после его отъезда в Приморье будет исполнять обязанности главы Сахалинской области.

Вот уже много лет Вера Щербина – неизменная спутница Олега Кожемяко в правительствах разных регионов. В Амурскую область она приехала из Корякского округа, которым руководил Кожемяко. В правительстве Амурской области по карьерной лестнице она дошла до зампреда правительства. А переехав вслед за Олегом Кожемяко на Сахалин в сентябре 2015 года, она вскоре села в кресло председателя правительства. И многие теперь гадают, найдется ли для нее место в правительстве Приморья.

Свои прежние посты, полученные еще при переезде из Приамурья на остров в октябре 2015 года, сохранили министр сельского хозяйства Сахалина и его первый заместитель Михаил Кузьменко и Тамара Муленкова.

Правда, оба находятся под следствием, так как подозреваются в превышении должностных полномочий.

На своих местах на благо сахалинцев продолжают трудиться и другие бывшие амурчане: Алексей Самарин – министр культуры и архивного дела Сахалинской области (с февраля 2016 года), Алексей Пак – министр здравоохранения (с октября 2016 года) и его первый заместитель Марина Гулевич (с октября 2016 года), Роза Кузьменко – руководитель агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области (с осени 2015 года), Анна Харченко – министр финансов (с января 2016 года), Николай Мизинин – начальник управления коренных малочисленных народов Севера (с января 2016 года).

Как и в амурскую бытность, представительство губернатора и правительства Сахалинской области в Москве возглавляет генерал ФСБ Олег Кочнов, муж известной гимнастки, олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.

До недавнего времени помощником главы Сахалинской области в департаменте протокола значился Алексей Цымбалов, также переехавший на остров из Амурской области вслед за Кожемяко. Теперь поисковик правительственного сайта не выдает его место работы.

Земляк Олега Кожемяко Александр Житков – теперь уже дважды бывший зампред, сначала – амурского, а теперь и сахалинского правительства. Последнюю должность, по сообщениям местных СМИ, он покинул еще в 2017 году. По некоторым данным, в данный момент у него проблемы со здоровьем.

Не усидел в своем кресле до нового назначения в Приморье Олега Кожемяко и Вадим Залозный. В Приамурье, при Кожемяко, Залозный был замминистра строительства и транспорта, на Сахалине при нем же – возглавил аналогичное ведомство. Из ПСО он ушел в начале текущего года, сообщало sakhalin.info.

В 2017 году имя Залозного было связано с парковочным скандалом. По некоторым данным, чиновник заасфальтировал возле своего дома кусок парковки – специально для собственного автомобиля. В то время как остальная часть территории так и осталась нетронутой. Об этом даже рассказали в эфире федерального канала. А ведущий сопроводил это комментарием: «Вот до тех пор, пока асфальта у министра строительства будет хватать под свою машину, а улица три года будет незаасфальтирована, будет твориться это».

Позднее Вадим Залозный категорически опроверг, что имеет отношение к асфальтированному участку возле дома. Он объяснил, что это сделал некий муниципальный подрядчик, когда у него остался асфальт после выполнения работ на одном из участков улицы.

Пока неизвестной остается судьба другого бывшего амурского чиновника, работающего в сахалинском правительстве с ноября 2015 года. По данным СМИ, свою должность покидает министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сергей Садовников.

На правительственном сайте он, правда, еще значится руководителем министерства. Как, впрочем, и Олег Кожемяко до сих пор – руководителем сахалинского региона.

Неизвестно, какой дальнейший поворот в карьере случился у экс-министра внутренней и информационной политики Амурской области Галины Хохловой, которая вслед за Олегом Кожемяко отправилась три года назад покорять Сахалин. Хохлову называли человеком из команды Кожемяко за то, что она проработала с ним много лет, еще с его бытности руководителем Преображенской базы тралового флота.

В июле 2015 года она получила пост в отделе по обеспечению деятельности губернатора Сахалинской области. Однако долго там не проработала. И где Галина Хохлова теперь, неизвестно.

Недолго проработал в команде сахалинского Кожемяко и Артем Гиголян. При Кожемяко амурском он был старшим специалистом первого разряда в организационном управлении правительства Амурской области. В правительстве Сахалина он возглавил новый на тот момент департамент протокола, созданный в июле 2015 года. Однако вскоре Гиголян вернулся на материк. И во втором квартале 2018 года в должности помощника губернатора Амурской области его поощрили наградами губернатора и правительства Приамурья. Информация об этом размещена на сайте амурского правительства.

Уехав за Олегом Кожемяко на Сахалин, бывшие амурчане несли свои трудовые книжки не только в региональное правительство. Бывший глава Зейского района Андрей Сухомесов сначала занял пост вице-мэра по вопросам ЖХК Холмского района в октябре 2015 года, а примерно через полгода возглавил администрацию муниципального образования «Холмский городской округ», где работает до сих пор. Кстати, на официальном сайте администрации размещено его фото из программы «Простые вопросы» благовещенской телекомпании «Альфа-канал».

Там же по-прежнему управляющим делами администрации работает и Сергей Житник, которого Олег Кожемяко, еще будучи губернатором Приамурья, снял с должности руководителя аппарата губернатора и правительства Амурской области.

Своего места чиновник тогда лишился после скандального аукциона по ремонту резиденции главного федерального инспектора.

Ранее в администрации Холмска работала еще одна амурчанка – бывший министр соцзащиты Юлия Рябинина.

До недавнего времени она была заместителем Андрея Сухомесова по социальным вопросам. Однако теперь, судя по информации на сайте администрации, эти обязанности исполняет другой человек с приставкой и.о.

Уехавший в Южно-Сахалинск бывший министр по физической культуре и спорту Амурской области Сергей Цыбулин работал по приезде на остров в администрации Южно-Сахалинска.

Там он возглавлял управление транспорта департамента городского хозяйства (ДГХ). Однако из мэрии, по сообщениям в СМИ, он был уволен из-за большого количества жалоб населения на работу городского транспорта. После чего Сергей Цыбулин, опередив Олега Кожемяко больше чем на полгода, уехал в Приморье. Где сейчас является и.о. начальника аналогичного управления.

«Городское управление транспорта возглавил опытный управленец. Исполняющим обязанности начальника назначен Сергей Цыбулин. Новый руководитель имеет большой опыт административной и хозяйственной работы. До назначения Сергей Цыбулин занимал аналогичную позицию в городе Южно-Сахалинске, до этого работал в правительстве Амурской области. Перед новым начальником управления транспорта в первую очередь стоит задача нормализации работы общественного транспорта во Владивостоке, поставленная главой города Виталием Веркеенко», — сообщило в феврале текущего года ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

Экс-руководитель АКС Наталия Куприна все также является вице-мэром Южно-Сахалинска.

Неизменным осталось и место работы бывшего руководителя «Амурского ипотечного агентства» Геннадия Осипова. На Сахалине он по-прежнему возглавляет компанию-близнеца – «Сахалинское ипотечное агентство».

Когда амурские чиновники потянулись вслед за Олегом Кожемяко на Сахалин, во время опроса журналистов «Альфа-канала» один из прохожих сказал: «Мне просто интересно, когда Кожемяко с Сахалина уедет, куда они поедут?». Похоже, этот вопрос становится актуальным как никогда. Многие гадают, сохранят ли свои нынешние места все те, кто приехал из Приамурья на остров. Или снова сменят прописку – теперь уже на приморскую.

Фото: архив Амур.инфо, архив правительства Амурской области, sovsakh.ru, sakhalin.info, teleport2001.ru, skr.su, lib.fedpress.ru, bez-makiyazha.ru, ampravda.ru