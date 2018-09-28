Водолеи изменят мир, у Близнецов большая любовь: прогноз на 28 сентября

Восход Солнца: 06:25

Заход Солнца: 18:16

Солнце в Весах.

Овен. Вы будете упорно стоять на своем, когда дело коснется поездки за границу. У вас с избранником возникнет спор, в какую страну поехать отдыхать.

Телец. Хотя любовь и важна для представителей этого знака Зодиака, но в интимных отношениях им будет нелегко.

Близнецы. На первом плане у Вас будет стоять любовная история.

Рак. Относительно гармоничный и ровный день ожидается у представителей знака, которые умеет сдерживать эмоции. Чаще «включайте» разум и логику, если дело касается любовных отношений.

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Лев. Вы, словно медведь после спячки, будете медленно и неуверенно вникать в дела и обстоятельства.

Дева. Звезды советуют быть осмотрительнее с теми людьми, которые провоцируют ее на правомерные действия.

Весы. День символизирует власть и ответственность. Руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых.

Скорпион. Этот день достаточно травмоопасный, поэтому работайте дома и отдыхайте в кругу семьи.

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Стрелец. День не подходит для активных действий. Не давайте сейчас никаких ответов, а возьмите небольшой перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями.

Козерог. Соблюдайте дистанцию в общении с малознакомыми людьми. Самочувствие будет не на высоте, поэтому примите все необходимые меры.

Водолей. Вам захочется резко изменить все. Только учтите, что потом уже не будет возврата к прошлому.

Рыбы. День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев