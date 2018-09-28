Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00

Водолеи изменят мир, у Близнецов большая любовь: прогноз на 28 сентября

Водолеи изменят мир, у Близнецов большая любовь: прогноз на 28 сентября

Восход Солнца: 06:25
Заход Солнца: 18:16
Солнце в Весах.

Овен. Вы будете упорно стоять на своем, когда дело коснется поездки за границу. У вас с избранником возникнет спор, в какую страну поехать отдыхать.

Телец. Хотя любовь и важна для представителей этого знака Зодиака, но в интимных отношениях им будет нелегко.

Близнецы. На первом плане у Вас будет стоять любовная история.

Рак. Относительно гармоничный и ровный день ожидается у представителей знака, которые умеет сдерживать эмоции. Чаще «включайте» разум и логику, если дело касается любовных отношений.

Читайте также
Овнов ждет кризис, Девы будут излишне пунктуальны: прогноз на неделю 24 сентября – 30 сентября

Лев. Вы, словно медведь после спячки, будете медленно и неуверенно вникать в дела и обстоятельства.

Дева. Звезды советуют быть осмотрительнее с теми людьми, которые провоцируют ее на правомерные действия.

Весы. День символизирует власть и ответственность. Руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых.

Скорпион. Этот день достаточно травмоопасный, поэтому работайте дома и отдыхайте в кругу семьи.

Читайте также
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2018 года

Стрелец. День не подходит для активных действий. Не давайте сейчас никаких ответов, а возьмите небольшой перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями.

Козерог. Соблюдайте дистанцию в общении с малознакомыми людьми. Самочувствие будет не на высоте, поэтому примите все необходимые меры.

Водолей. Вам захочется резко изменить все. Только учтите, что потом уже не будет возврата к прошлому.

Рыбы. День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 2750

#гороскоп #гороскоп на день


В России и мире 2

Валуев советует «не стесняться бедности»
В России и мире

Сектанты поверили в конец света и похитили соседей
В России и мире 1

Пивоварня заплатит за то, что продавала алкоголь под названием «Штирлиц»
В России и мире

В Китае казнили убийцу 9 детей

Общество

У Скорпионов крупные расходы, Водолеев ждут предательства: прогноз на 27 сентября
Общество

У Козерогов напряженный день, Скорпионам не стоит навязывать свое мнение: прогноз на 26 сентября
Общество 1

Близнецы изменят жизнь, Львы наведут порядок в голове: прогноз на 25 сентября
Общество

Козероги будут сентиментальными, а Львы будут чувствовать недоверие к близким: прогноз на 24 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь