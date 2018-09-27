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27 сентября 2018, 21:48 2

Председателем Совета народных депутатов Свободного стал член КПРФ

Председателем Совета народных депутатов Свободного стал член КПРФ
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В Свободном состоялось первое заседание нового состава Совета народных депутатов города. Был избран новый председатель Совета. Им стал член КПРФ Андрей Мирошин.

Как сообщается в Инстаграме пресс-службы главы Свободного, на пост председателя претендовали трое – Андрей Мирошин, Степан Оганесян и Александр Федоров. В итоге кандидатуру Мирошина поддержали 11 из 19 присутствовавших на сессии депутатов. За Степана Оганесяна было отдано 3 голоса, за Александра Федорова – 5.

На сайте амурского отделения КПРФ сказано, что Андрей Андреевич Мирошин – уроженец Свободного. Окончил БГПУ (историко-филологический факультет), Академию госслужбы (факультет политологии) и МосАП (юридический факультет). Трудовой путь начинал преподавателем истории в профтехучилище № 8 Свободного, открытом при заводе «Автозапчасть».

С декабря 1994 года – консультант, затем советник Амурского областного Совета народных депутатов. С февраля 2004 по декабрь 2015 годов работал в администрации Свободного, занимался вопросами развития территориального самоуправления в микрорайонах города, созданием народных дружин. С января 2016 года – заместитель редактора газеты «Коммунисты Амура».

Депутат Свободненского городского Совета народных депутатов. Первый секретарь Свободненского горкома КПРФ. Женат, воспитывает двоих дочерей.

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#городская власть #Свободный


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    молодец-оппозиция рулит

  • стенография

    стенография
    37 минут назад

    замом и председателем одного из комитетов избран также коммунист Ватулин, отстоявший ранее через Конституционный суд право на льготы ветеранам, которых их лишил временщик Кожемяко

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