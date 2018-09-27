Благовещенские пенсионеры прошли обследования в медицинском колледже

Выявить ишемию и порок сердца, определить количество глюкозы и кислорода в крови – на эти и другие обследования пригласили благовещенских пенсионеров в Амурский медицинский колледж. Там состоялась акция, посвященная Дню пожилого человека.

Пройти можно было около 10 процедур. Например, сдать анализы, получить консультацию терапевта, измерить основные показатели здоровья – рост, вес, объемы тела. Обследования вели студенты старших курсов колледжа, а также медики городской поликлиники № 2 и областного центра медицинской профилактики. Они привезли с собой комплекс для экспресс-диагностики сердца. Такую акцию в День пожилого человека учреждение проводит на протяжении более 10 лет.

«Я пришла, тут потихонечку все прошла. В поликлинику мне надо записаться, взять талончик, не всегда можно попасть, а здесь я свободно себя чувствую. Ну, меня вот кровь на сахар интересует, и вес интересует, и рост интересует. И ожирение в нашем возрасте. Мы каждый год стараемся поддерживаться, поэтому мне очень нравится», – рассказала жительница Благовещенска Валентина Пазилова.

«Наша цель – чтобы старшее поколение почувствовало себя нужными, необходимыми, что они не забыты, что о них заботятся. Сегодня они могут пройти здесь медицинские исследования бесплатно, без очередей, в комфортной, уютной обстановке. Трудно назвать ее акцией, не хотелось бы говорить, что это акция – это реальное проявление заботы и внимания к пожилым людям», – говорит заместитель директора по воспитательной работе Амурского медицинского колледжа Людмила Пархунова.