Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:03 3

Депутат от Приамурья проголосовал против пенсионной реформы в Госдуме

Депутат от Приамурья проголосовал против пенсионной реформы в Госдуме

Государственная Дума утвердила повышение пенсионного возраста для россиян. Из 386 парламентариев «за» проголосовали 326 человек, «против» – 59 и один воздержался. Депутат Госдумы от Приамурья Андрей Кузьмин голосовал против реформы.

Таким образом, для женщин пенсионный возраст теперь наступает в 60 лет, а не в 55. Для мужчин – в 65 вместо 60. Повышение будет постепенным. Это смягченный вариант реформы, который предложил Владимир Путин. На рассмотрении закона в первом чтении 19 июля депутаты хотели повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет.

Кроме этой поправки, депутаты поддержали и другие предложения президента. Так, досрочно выйти на пенсию смогут женщины, у которых трое и более детей. А у граждан с большим стажем работы в сельской местности фиксированная часть пенсии увеличится на 25 %. По предварительным данным, эта мера коснется около миллиона человек в стране.

Просмотров всего: 328

#пенсии #российская власть


Общество 1

Юрий Трутнев о новом назначении Олега Кожемяко: это решение для него достаточно смелое
Власть 3

Полпред президента Юрий Трутнев прокомментировал слияние Забайкалья и ДФО
В России и мире 11

Россиянам запретят умирать
Власть 83

Вера Щербина назначена временно руководить Сахалином
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    32 минуты назад

    Если рассуждать с позиции определений, то госдуму нужно разгонять. Госдума избирается гражданами РФ, то есть должна отражать мнение большинства своих избирателей.

    Подавляющее большинство россиян негативно воспринимает законодательное увеличение возраста выхода на пенсию, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Согласно результатам социологического исследования, 85% россиян в той или иной мере отрицательно относятся к законодательному увеличению возраста выхода на пенсию для мужчин (до 65 лет), тогда как позитивно такое развитие событий воспринимают 11% респондентов. Повышение возраста выхода на пенсию для женщин (до 60 лет) на законодательном уровне негативно воспринимают 88% опрошенных, а положительно - 9%.

    Таким образом, решение госдумы идет вразрез с мнением населения страны.

  • икс7

    икс7
    15 минут назад



    Из 386 парламентариев «за» проголосовали 326 человек



    Сколько же врагов и предателей засело в госдуме

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 минуты назад

    ФИО

    Если рассуждать с позиции определений, то госдуму нужно разгонять. Госдума избирается гражданами РФ, то есть должна отражать мнение большинства своих избирателей.

    Таким образом, решение госдумы идет вразрез с мнением населения страны.



    Если рассуждать с позиции определений, то и президент избирается гражданами РФ, т.е. должен отражать мнение избирателей. 76% проголосовало за Путина, значит 76% от пришедших на выборы поддерживает увеличение пенсионного возраста, если голосовали за Володю.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь