Депутат от Приамурья проголосовал против пенсионной реформы в Госдуме

Таким образом, для женщин пенсионный возраст теперь наступает в 60 лет, а не в 55. Для мужчин – в 65 вместо 60. Повышение будет постепенным. Это смягченный вариант реформы, который предложил Владимир Путин. На рассмотрении закона в первом чтении 19 июля депутаты хотели повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет.

Кроме этой поправки, депутаты поддержали и другие предложения президента. Так, досрочно выйти на пенсию смогут женщины, у которых трое и более детей. А у граждан с большим стажем работы в сельской местности фиксированная часть пенсии увеличится на 25 %. По предварительным данным, эта мера коснется около миллиона человек в стране.