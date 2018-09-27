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27сентября
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Житель амурского села посадил инвалида на цепь

Житель амурского села посадил инвалида на цепь
Фото: nicefon.ru

27 сентября в Октябрьском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя села Мухинское. 29-летний мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы инвалида.

Установлено, что 6 июня амурчанин узнал от знакомых о том, что проживающий неподалеку инвалид детства 1977 года рождения периодически похищает различные хозяйственные предметы с его подворья. Ночью между ними произошла встреча. Рассерженный мужчина нанес инвалиду несколько ударов руками и черенком от лопаты, причинив легкий вред здоровью. Затем амурчанин, решив отвадить соседа от воровства, обмотал металлическую цепь вокруг шеи инвалида, замкнул ее на замок и прибил гвоздями к полу летней кухни. Ближе к утру следующего дня пленнику удалось освободиться и рассказать обо всем своему опекуну.

Расследование уголовного дела осуществлялось МО МВД России «Октябрьский», сообщает прокуратура Амурской области. Мужчину будут судить по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением) и пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). За каждое из совершенных преступлений судом может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы.

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Комментарии
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  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    58 минут назад

    ну нормально дегрод у тебя будет коммуниздить всёподряд а ты его и пальцем тронуть не моги. Писец

  • OT

    OT
    46 минут назад

    Почему украл? На кражу не похоже. Просто взял без разрешения, а хозяину ничто не мешает прийти вернуть взятое.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    42 минуты назад

    Какое лишение свободы?! Штраф и пинка под зад. Достаточно.

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