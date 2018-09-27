Житель амурского села посадил инвалида на цепь

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27 сентября в Октябрьском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя села Мухинское. 29-летний мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы инвалида.

Установлено, что 6 июня амурчанин узнал от знакомых о том, что проживающий неподалеку инвалид детства 1977 года рождения периодически похищает различные хозяйственные предметы с его подворья. Ночью между ними произошла встреча. Рассерженный мужчина нанес инвалиду несколько ударов руками и черенком от лопаты, причинив легкий вред здоровью. Затем амурчанин, решив отвадить соседа от воровства, обмотал металлическую цепь вокруг шеи инвалида, замкнул ее на замок и прибил гвоздями к полу летней кухни. Ближе к утру следующего дня пленнику удалось освободиться и рассказать обо всем своему опекуну.

Расследование уголовного дела осуществлялось МО МВД России «Октябрьский», сообщает прокуратура Амурской области. Мужчину будут судить по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением) и пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). За каждое из совершенных преступлений судом может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы.