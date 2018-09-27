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Мужчина встретился со змеей на своем участке в Верхнеблаговещенском

Мужчина встретился со змеей на своем участке в Верхнеблаговещенском
Фото предоставлено Валерием

27 сентября в селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района нашли змею. Ее встретил на собственном участке Валерий. Об этом мужчина рассказал ИА «Амур.инфо».

По словам амурчанина, гад находился рядом с гаражом на территории участка.

«Я позвонил соседу, сбросил фотографии. У всех дети маленькие, предупредил, чтобы присматривали. Ядовитая или нет, но за палец цапнет, все равно поранить может ребенка», – говорит Валерий.

Он сообщил, что сосед также нашел змею на своем участке. Она была даже побольше.

Что касается этого гада, Валерий сумел поместить змею в пакет, после чего вынес в район ручья. В МЧС мужчина не обращался.

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#животные #происшествия


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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    В детстве ловили змей (в Приморье в пионерском лагере на заброшенных пороховых складах). По внешнему виду, это Щитомордник или Шеренга (первая ядовитая, вторая нет). Отличительная черта Щитомордника - узор на голове в виде щита (отсюда и название), зрачок глаза - вертикальная полоска. У Шеренги - зрачок круглый...

  • OT

    OT
    54 минуты назад

    Почему встретился? Они так договаривались?

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