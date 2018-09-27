Мужчина встретился со змеей на своем участке в Верхнеблаговещенском

Фото предоставлено Валерием

27 сентября в селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района нашли змею. Ее встретил на собственном участке Валерий. Об этом мужчина рассказал ИА «Амур.инфо».

По словам амурчанина, гад находился рядом с гаражом на территории участка.

«Я позвонил соседу, сбросил фотографии. У всех дети маленькие, предупредил, чтобы присматривали. Ядовитая или нет, но за палец цапнет, все равно поранить может ребенка», – говорит Валерий.

Он сообщил, что сосед также нашел змею на своем участке. Она была даже побольше.

Что касается этого гада, Валерий сумел поместить змею в пакет, после чего вынес в район ручья. В МЧС мужчина не обращался.