Нам-то что: благовещенцы ответили на вопросы о Кожемяко, уехавшем в Приморье

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У благовещенцев спросили, как они оценивают новое назначение Кожемяко, чем он запомнился на посту главы Амурской области.

«Ну, я слышал сегодня», – сказал мужчина. На вопрос корреспондентки «А что-то помните про него, когда он здесь был губернатором?» горожанин ответил: «А ничего он здесь не сделал».

«Нам-то что, он ушел от нас, да и все», – был краток еще один участник опроса.

«Мне кажется, он столько времени мало пробыл. Очень мало побыл. Поэтому мало ли что», – сказала женщина.

«Самое яркое, что он натворил,– он оставил Амурскую область без футбола, без команды. Команды, которая имела историю», – высказался мужчина.

«Может быть, вынуждены были поставить. У него опыт ведь есть. Он и до этого там работал, больше некого... Опозорились наши Приморский край, Хабаровский край. Я постоянно смотрю, слежу за ними. Жаль, что они за мной не следят», – сказала горожанка.