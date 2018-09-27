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27сентября
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сегодня, 18:13 10

Сразу два заместителя мэра Благовещенска уходят в отставку

Сразу два заместителя мэра Благовещенска уходят в отставку
Фото: teleport2001.ru

В администрации Благовещенска проходят кадровые изменения. Сразу два заместителя мэра города покидают свои посты – Олег Залива и Олег Косолапов.

Об этом стало известно 27 сентября во время очередного заседания Благовещенской городской Думы. Также мэрию покидают директор городского управления капитального строительства Татьяна Соболева и ее зам Дмитрий Руденко.

В администрации Благовещенска кадровые изменения пообещали прокомментировать в понедельник, 1 октября.

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#городская власть


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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Мэра в отставку! Появляется только на культурно-массовых мероприятиях и все. В остальное время, видимо, спит!

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    А мэра когда. Валя го хоум

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Это шанс для молодых и амбициозных, то есть не для брюзжащих форумчан

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Поскольку жители города мэра не выбирали, ждем еще одного

    заседания Благовещенской городской Думы, которая утвердила

    нам такого мэра.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    амуринфошники просто не умеют ничего, даже мэром города недостойны стать, только ныть и жаловаться в интернетик, то есть писать в спортлото

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    Олег Залива и Олег Косолапов.

    Кто эти люди и чем они занимались?

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Не уж то в Свободный поедут? или в Приморье?

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    57 минут назад

    Karasik

    Олег Залива и Олег Косолапов. Кто эти люди и чем они занимались?



    Ну иногда бухали наверное.

  • анчар

    анчар
    20 минут назад

    Правильно по конкурсу из нескольких кандидатов принимать профессионалов на любую должность и по контракту на определённый срок для обоих сторон, а то в "отставку". Обоснуй? А сейчас придёт старуха или старик и придётся брать, чтобы с УК было всё ОК.

  • true_rus

    true_rus
    19 минут назад

    Освобождают места для своих людей, по информации не обошлось без Козлова, родственников пристроить к кармушке

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