Сразу два заместителя мэра Благовещенска уходят в отставку

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В администрации Благовещенска проходят кадровые изменения. Сразу два заместителя мэра города покидают свои посты – Олег Залива и Олег Косолапов.

Об этом стало известно 27 сентября во время очередного заседания Благовещенской городской Думы. Также мэрию покидают директор городского управления капитального строительства Татьяна Соболева и ее зам Дмитрий Руденко. В администрации Благовещенска кадровые изменения пообещали прокомментировать в понедельник, 1 октября.

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#городская власть

Александр Авдеев