Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

Питер Хамбро стал президентом амурского золотодобытчика Petropavlovsk

Питер Хамбро стал президентом амурского золотодобытчика Petropavlovsk
Фото: 1obl.ru

Питер Хамбро, один из основателей золотодобытчика Petropavlovsk, назначен президентом компании и старшим советником совета директоров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Petropavlovsk.

Хамбро покинул компанию летом 2017 года. Его место в совете директоров и места нескольких его коллег заняли директора, номинированные «Реновой» Виктора Вексельберга, а также фондами Sothic и M&G (на тот момент они совместно контролировали около 40 % золотодобытчика). Но в декабре «Ренова» вышла из Petropavlovsk, в мае и M&G сократил долю ниже раскрываемого порогового значения, а возможно, и полностью продал.

В июне 2018 года в результате очередного переворота в компании в совет директоров вернулся сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский, занявший также пост CEO, и экс-директора сэр Родерик Лайн и Роберт Дженкинс. Сейчас в совет директоров также входит Бектас Мукажанов, представитель крупнейшего на данный момент акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева (доля 22,4 %).

«Прайм» сообщает, что Petropavlovsk Plc в первом полугодии 2018 года получила чистый убыток по МСФО в 24,8 миллиона долларов против прибыли в 24,5 миллиона долларов годом ранее.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков. В прошлом компания носила имя своего основателя – Peter Hambro Mining.

Просмотров всего: 504

#производство


В России и мире

В Китае казнили убийцу 9 детей
Экономика 5

Свои на стройке века: жители региона об участии в строительстве Амурского ГПЗ
Общество 3

В Октябрьском районе появился вахтовый комплекс для угольщиков
Экономика 5

Амурский газохимический комплекс предварительно оценивают в 7-8 миллиардов долларов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь