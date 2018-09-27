Питер Хамбро стал президентом амурского золотодобытчика Petropavlovsk

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Хамбро покинул компанию летом 2017 года. Его место в совете директоров и места нескольких его коллег заняли директора, номинированные «Реновой» Виктора Вексельберга, а также фондами Sothic и M&G (на тот момент они совместно контролировали около 40 % золотодобытчика). Но в декабре «Ренова» вышла из Petropavlovsk, в мае и M&G сократил долю ниже раскрываемого порогового значения, а возможно, и полностью продал.

В июне 2018 года в результате очередного переворота в компании в совет директоров вернулся сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский, занявший также пост CEO, и экс-директора сэр Родерик Лайн и Роберт Дженкинс. Сейчас в совет директоров также входит Бектас Мукажанов, представитель крупнейшего на данный момент акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева (доля 22,4 %).

«Прайм» сообщает, что Petropavlovsk Plc в первом полугодии 2018 года получила чистый убыток по МСФО в 24,8 миллиона долларов против прибыли в 24,5 миллиона долларов годом ранее.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков. В прошлом компания носила имя своего основателя – Peter Hambro Mining.