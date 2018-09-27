Две части моста через Амур соединят в марте 2019 года

Как сообщает издание, работы по соединению китайской и российской частей моста над фарватером Амура начнутся в марте 2019 года.

На данный момент с китайской стороны заложено 125 буронабивных свай, 8 несущих плит и 14 опор, сообщает издание. С российской стороны в данный момент производится заливка двух промежуточных опор на реке, а также ведутся работы над несущими плитами.

Ожидается, что в октябре 2019 года будет открыто рабочее движение по мосту. То есть к этому времени планируется выполнить объём работ, достаточный для проезда техники по мосту, сообщили в амурском правительстве. А окончание всех работ намечено на декабрь 2019 года.