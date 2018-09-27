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27сентября
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сегодня, 17:52 0

Две части моста через Амур соединят в марте 2019 года

Две части моста через Амур соединят в марте 2019 года

Китайские рабочие приступили к установке на трех опорах коробчатых балок для соединения китайской части моста с российской. Об этом сообщает издание «Цзиньжи Хэйхэ». Начиная с 20 сентября, китайцы начали тянуть по опорам моста специальные стальные коробчатые балки для соединения двух частей. В настоящее время работы ведутся между нулевой и третьей опорами моста.

Как сообщает издание, работы по соединению китайской и российской частей моста над фарватером Амура начнутся в марте 2019 года.

На данный момент с китайской стороны заложено 125 буронабивных свай, 8 несущих плит и 14 опор, сообщает издание. С российской стороны в данный момент производится заливка двух промежуточных опор на реке, а также ведутся работы над несущими плитами.

Ожидается, что в октябре 2019 года будет открыто рабочее движение по мосту. То есть к этому времени планируется выполнить объём работ, достаточный для проезда техники по мосту, сообщили в амурском правительстве. А окончание всех работ намечено на декабрь 2019 года.

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#Китай #строительство #транспорт


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