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Юрий Трутнев о новом назначении Олега Кожемяко: это решение для него достаточно смелое

Юрий Трутнев о новом назначении Олега Кожемяко: это решение для него достаточно смелое

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал решение губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко участвовать в выборах губернатора Приморского края. Он назвал это решение достаточно смелым и пообещал поговорить на эту тему с Олегом Николаевичем 28 сентября.

«Что касается решения Олега Николаевича обратиться к президенту с просьбой разрешить ему принять участие в выборах, я с ним завтра увижусь и думаю, что от него непосредственно узнаю корни этого решения. Могу сказать одно – это решение для него достаточно смелое. Потому что он должен будет сложить полномочия губернатора Сахалинской области, а вот уж как дальше его жизнь будет складываться, будут решать жители Приморья», – отметил Юрий Трутнев.

Также он добавил, что Олег Кожемяко многое успел сделать на Сахалине, где он проработал губернатором три года. «Многие проекты начаты, многие находятся в завершающей стадии, многие надо начинать. Я уверен в том, что жители Сахалина найдут правильное решение и усилят ту энергетику, с которой развивается территория», – сказал Юрий Петрович, добавив, что свято место пусто не бывает.

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#Дальний Восток #российская власть


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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Но пока в Москве решают, Сахалин празднует. Местные жители надеются, что за сбежавшим в Приморье Олегом Николаевичем последуют его соратники из Амурской области и родного и такого, как оказалось, любимого им Приморья. По данным Sakh.com, после назначения Кожемяко на Сахалин приехали не меньше 2000 человек — это чиновники, их родственники и коммерсанты. Региону предстоит оправиться после такого нашествия.

    Сахалинскую область ждут досрочные выборы губернатора, которые состоятся весной.

    Первый вопрос, который задают на форуме, возможен ли такой вариант, что Кожемяко проиграет выборы и вернется. Это невозможно. С сегодняшнего дня его будут воспринимать ни больше ни меньше как крысу, сбежавшую с корабля. Возвращение при таких условиях представляется чем-то сюрреалистичным. К тому же его перебросили указом президента. Только Путин может вернуть его, но механизмом потом все равно будут выборы.

    https://sakhalin.info/news/158783

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