Юрий Трутнев о новом назначении Олега Кожемяко: это решение для него достаточно смелое

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал решение губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко участвовать в выборах губернатора Приморского края. Он назвал это решение достаточно смелым и пообещал поговорить на эту тему с Олегом Николаевичем 28 сентября.

«Что касается решения Олега Николаевича обратиться к президенту с просьбой разрешить ему принять участие в выборах, я с ним завтра увижусь и думаю, что от него непосредственно узнаю корни этого решения. Могу сказать одно – это решение для него достаточно смелое. Потому что он должен будет сложить полномочия губернатора Сахалинской области, а вот уж как дальше его жизнь будет складываться, будут решать жители Приморья», – отметил Юрий Трутнев.

Также он добавил, что Олег Кожемяко многое успел сделать на Сахалине, где он проработал губернатором три года. «Многие проекты начаты, многие находятся в завершающей стадии, многие надо начинать. Я уверен в том, что жители Сахалина найдут правильное решение и усилят ту энергетику, с которой развивается территория», – сказал Юрий Петрович, добавив, что свято место пусто не бывает.