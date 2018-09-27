В Возжаевке восстанавливают трубопровод и теплотрассу

В бывшем военном городке Возжаевки Белогорского района восстанавливают коммунальную инфраструктуру. За счет средств областного и местного бюджетов капитально отремонтировали водовод и теплотрассу.

С 1 октября в Белогорском районе стартует отопительный сезон. Централизовано коммунальные услуги оказывают в семи селах муниципалитета. На 18 котельных провели ремонт: заменили котлы, теплосети, водоводы, провели другие мероприятия. Самыми крупными коммунальными объектами по финансированию, объемам и срокам стали капитальный ремонт теплотрассы и водовода, которые снабжают водой и теплом сельчан, живущих в гарнизоне села Возжаевки. На эти цели из областного и местного бюджетов выделили около 30 миллионов рублей.

В мае 2017 года, Министерство обороны РФ передало в муниципальную собственность Возжаевскому сельсовету недвижимость. Дома были в ветхом и изношенном состоянии. Их эксплуатация в течение отопительного периода выявила ряд проблем, которые требовали незамедлительного решения.

Для этого администрация района сделала запрос о включении ремонта водовода в программу «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014–2020 годы». В итоге Возжаевский сельсовет получил более 3 миллионов рублей на эти цели.

«Для нас на сегодняшний день Возжаевский гарнизон – это приоритетная территория, необходимо в кратчайшие сроки освоить деньги областного бюджета, – отметил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – Контроль за выполнением работ по замене теплотрассы идет в ежедневном режиме. Главное – не допустить несовременного начала отопительного периода и аварийных ситуаций, которые после передачи жилфонда из министерства обороны в муниципалитет были прошлой зимой. Из 11 домов на этой неделе к системе водоснабжения и теплоснабжения будут подключены восемь ДОСов, уже по новой схеме прокладки трубопровода».

Удалось досрочно отремонтировать магистральный водовод. Кроме того, на участке тепловой сети от котельной гарнизона до многоквартирного жилого дома ДОС 68 меняют трубы тепловой сети и водопровода. На замену 1 390 погонных метров труб по региональной программе выделено более 26 миллионов рублей. Работы выполнены на 60 %. По мере выполнения работ все объекты – это магазины, дома, детский сад и другие учреждения, – подключат к новой теплотрассе.