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27сентября
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сегодня, 19:03 0

Житель Белогорска уехал на вахту и не вернулся

Житель Белогорска уехал на вахту и не вернулся

В Белогорске разыскивают мужчину, который уехал на вахту и пропал. Летом Борис Коркин выехал из Приморского края в Якутию.

Полиция Белогорска просит помочь в розыске Бориса Валентиновича Коркина 1959 года рождения. Последний раз он выходил на связь с родственниками 6 августа, находясь в Белогорске.

Приметы мужчины: на вид 55–60 лет, рост 172 сантиметра, плотного телосложения, волосы темные, голубые глаза. Был одет в камуфлированный костюм светло-коричневых тонов, черные кроссовки. При себе была серая сумка с вещами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении амурчанина, просят сообщить по телефонам 02, (41641) 2-41-19 и 8-914-040-20-25, сообщает Амур28.инфо.

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#Белогорск #происшествия


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