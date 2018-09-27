Пивоварня заплатит за то, что продавала алкоголь под названием «Штирлиц»

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Дочь писателя Юлиана Семенова, создавшего разведчика Штирлица, выиграла дело против пивоварни «Ферст Трэйд», которая один из своих продуктов назвала «Штирлиц». Согласно решению суда, компания должна выплатить ей 500 тысяч рублей.

Ольга Семенова, которой принадлежит товарный знак «Штирлиц» обратилась в суд после того, как узнала, что тёмное пиво, производимое «Ферст Трэйд» носит имя легендарного советского разведчика. Ольга запретила компании впредь использовать интеллектуальную собственность своего отца.

Стоит отметить, что претензии к пивоварне предъявила также дочь актёра Вячеслава Тихонова, воплотившего на экране образ Штирлица, поскольку «Ферст Трейд» разместил на пивных бутылках его фото. Нанесенный ей ущерб она оценила в миллион рублей.

По данному иску суд ещё не принял решение. Стоит отметить, что на сайте компании до сих пор представлено пиво «Штирлиц» с Тихоновым в образе разведчика на этикетке, сообщает «Мир новостей».