В Чигирях из-под земли забила вода (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в селе Чигири Благовещенского района. Там из-под земли 27 сентября забила вода. По всей видимости, произошла коммунальная авария.

Фонтанчик наблюдался в районе перекрестка улиц Тенистой и Банковской, вода шла по проезжей части.

В администрации Благовещенского района ИА «Амур.инфо» сообщили, что произошел порыв на сетях, относящихся к Благовещенску. Информация была передана в город, и бригада городских специалистов отправляется на место, чтобы устранить аварию.