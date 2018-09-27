Авиакомпания «ВИМ-Авиа» признана банкротом

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Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «ВИМ-Авиа». В отношении должника введена процедура конкурсного производства на четыре месяца.

Ходатайство о введении конкурсного производства подала временный управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова, пояснив, что финансовое оздоровление компании невозможно. Представители кредиторов ходатайство поддержали. Арбитражный управляющий «ВИМ-Авиа» также обратилась в Следственный комитет с заявлением о преднамеренном банкротстве, сообщает «Интерфакс».

«Документы поданы в Следственный комитет в Москве, они соответственно направят в СУ СКР по республике Татарстан. В течение трех лет совершались сделки, которые в совокупности могли привести к банкротству. Выявлено 122 листа фактов, в них фигурируют разные суммы, разные сделки, разные основания. Речь идет о сотнях миллионов рублей», – сказала журналистам Булатова.

Кредиторы «ВИМ-Авиа» на первом собрании 19 сентября приняли решение обратиться в Арбитражный суд Татарстана с ходатайством о признании авиакомпании банкротом и введении в отношении нее конкурсного производства. Согласно материалам к собранию кредиторов, общий размер требований кредиторов, включенных в реестр на дату проведения первого собрания, составляет 15,6 миллиарда рублей.

По данным бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2017 года, стоимость основных средств авиакомпании равна 2,1 миллиарда рублей, остаточная стоимость нематериальных активов – 336,4 миллиона рублей, стоимость запасов составляет 7,2 миллиона рублей.

В конце сентября 2017 года «ВИМ-Авиа», замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. Авиарейсы «ВИМ-Авиа» между Москвой и Благовещенском прекратились 4 октября 2017 года.

Сертификат эксплуатанта перевозчика был приостановлен, в отношении «ВИМ-Авиа» ввели начальную процедуру банкротства – наблюдение. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в суд с заявлением в отношении «ВИМ-Авиа» обращались аэропорт Благовещенска и туристическая компания «Амуртурист».

В настоящее время сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа» ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволилась.