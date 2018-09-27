В Зейском районе пропал пожилой нездоровый мужчина

Фото: dorinfo.ru

В селе Овсянка Зейского района разыскивают пенсионера-инвалида. В среду, 26 сентября, около 16 часов он ушел и до сих пор не вернулся. Мужчина имеет инвалидность первой группы, он недееспособен. В день пропажи он был одет слишком легко для суровых условий севера Приамурья.

Николай Васильевич Соколов 1952 года рождения. Он живет в приюте для бездомных, где оказался после ряда тяжелых жизненных испытаний. «Они сидели с мужчинами, те разговаривали – мол, надо бы печку подмазать. Николай Соколов сказал: "Я знаю, где взять глину!" Схватил ведро и пошел. Его хватились уже через 15 минут, но найти не смогли, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" пастор христианской общины Алексей Днепровский. – Он был очень легко одет. А у нас днем было +18 градусов, а ночью уже -2».

В приюте сразу же позвонили в полицию. Вечером в село приехал кинолог с собакой, поиски не принесли результата. Мужчина мог выйти на автотрассу Тыгда – Зея. Если его кто-нибудь видел или знает, где может находиться пожилой инвалид, в общине просят позвонить в полицию или по номеру пастора Алексея Днепровского: +7-914-613-96-64.

Приметы пропавшего: мужчина худощавого телосложения, выглядит старше своих лет, одет не по сезону: рубашка, ветровка, трико. В руках может быть пустое ведро. Документов, телефона при себе не имеет. Инвалид по психическому заболеванию, он плохо понимает обращенную к нему речь, с трудом передвигается, не может общаться, находился под опекой, самостоятельно себя обслуживать не мог. Может быть агрессивен, социально опасен, плохо ориентируется во времени, на местности и может не найти дорогу домой.