Спортсмен из Приамурья планирует отправиться в Антарктиду

Фото: minsportamur.ru

Амурский спортсмен Александр Брылин планирует стать участником Антарктического международного заплыва. Мероприятие должно пройти в Антарктиде в ноябре 2018 года.

Антарктида – единственный континент на планете, где ни разу не проводилось масштабных спортивных соревнований, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. Однако вскоре это изменится: с 7 по 19 ноября на Южном полюсе пловцы из 25 стран будут соревноваться на дистанциях 1 километр и 1 миля.

Идея заплыва принадлежит президенту Всемирной федерации зимнего плавания Рэму Баркаю, который в 2009 году уже осмелился проплыть в антарктических водах.

Александр Брылин – неоднократный участник экстремальных заплывов, рекордсмен России по времени пребывания в ледяной воде. Он должен будет представлять страну на соревнованиях. Среди достижений амурского пловца – 38-километровый заплыв по Енисею при температуре воды 9 градусов и участие в эстафете через Берингов пролив. Однако, отмечает пресс-служба министерства, по сравнению с Антарктидой все это можно назвать тепличными условиями, поскольку температура воды в районе Южного полюса круглый год составляет минус 2,5 градуса.

Александр Брылин в разговоре с ИА «Амур.инфо» отметил, что для того, чтобы поездка состоялась, необходимо привлечь спонсорские средства.

«Вылет должен быть 3 ноября, так как до южной части Аргентины, где будет стоять судно, которое будет нас ждать, лететь два с половиной дня. Сбор участников экспедиции – 7 ноября», – сказал спортсмен.