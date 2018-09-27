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27сентября
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Полпред президента Юрий Трутнев прокомментировал слияние Забайкалья и ДФО

Полпред президента Юрий Трутнев прокомментировал слияние Забайкалья и ДФО

В Благовещенске полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал возможное слияние Забайкалья с ДФО. Отвечая на вопрос журналиста, Юрий Петрович подчеркнул: «Мы готовы исполнять работу в любом формате, который будет поручен президентом».

«Тема, связанная с возможностью присоединения или неприсоединения, скажем, ряда регионов – не всех! – Забайкалья к тем программам, которые осуществляются по поручению президента России на Дальнем Востоке, обсуждалась мной с председателем правительства где-то примерно месяц-полтора назад. По поручению Дмитрия Анатольевича я подготовил доклад. Этот доклад находится у него на рассмотрении. Какие дальше решения будут приняты руководством страны – потому что если эту работу осуществлять, то это должно быть решение и председателя правительства и президента, – то я не знаю, какое решение они примут. Могу сказать, что мы готовы исполнять работу в любом формате, который будет поручен президентом Российской Федерации».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», министр по развитию Дальнего Востока, экс-губернатор Амурской области Александр Козлов сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта о том, что решается вопрос о включении Забайкальского края в компетенцию Министерства по развитию ДФО. Регионы Забайкалья могут включить в границы Дальневосточного федерального округа или просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на забайкальские регионы.

Мнения амурских экспертов по этому вопросу можно прочесть на Амур.инфо.

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#Дальний Восток #российская власть


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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    30 минут назад

    В Забайкалье сейчас разруха, бедность, беспредел, безработица, 90-е. Об этом не знает только ленивый, даже те, кто просто путешествует, проезжая Забайкальский край, пишут и говорят об удручающей картине. Пусть его к Москве присоединят, там все деньги мира, да и всей страны тоже! Ничего хорошего от слияния двух бедных, загнанных своими губернаторами в огромные долги регионов не будет! Нищета увеличится в масштабах. А глядя на то, кто поставлен министром по развитию ДФО, понимаешь, пропал регион, толку не будет и это печальный факт!

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