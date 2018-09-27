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В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области

В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области

27 сентября в Амурском областном драмтеатре состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Приамурья Василия Орлова. На инаугурации присутствовали больше 200 человек – это первые лица города Благовещенска и области, главы муниципалитетов, депутаты заксобрания и гордумы, члены избиркома, участники общественных организаций, руководители предприятий, представители СМИ.

Также на мероприятие были приглашены полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, член совета Федерации Федерального собрания РФ, председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов, федеральный инспектор по Амурской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Иван Сыч.

Началась церемония с внесения на сцену государственного флага РФ, флага Амурской области, символов губернаторской власти – штандарта и должностного знака губернатора. Затем на сцену поднялся Василий Орлов. Первым слово взял председатель амурского избиркома Николай Неведомский, он огласил итоги выборов и поздравил Василия Александровича с победой на выборах.

Затем новый губернатор торжественно произнес клятву и поблагодарил всех, кто оказывал поддержку ему в преддверии выборов. «Вступая в должность губернатора Амурской области клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, устав и законы Амурской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить для процветания региона и благополучия его жителей», – сказал он.

После с торжественной речью выступил полпред Юрий Трутнев: «Василий Александрович, вам только что торжественно вручили символы власти, но я все же хочу подчеркнуть, что главное содержание вашей новой работы – это не власть, это ответственность перед всеми людьми, которые отдали вам свои голоса, ответственность перед президентом РФ». Затем Юрий Петрович передал губернатору красную папку с поручениями президента и правительства РФ по развитию Амурской области.

Затем слово взял заместитель председателя областного заксобрания Юрий Кушнарь, за ним на сцену вышла хоровая капелла «Возрождение». После ее выступления церемония была завершена.

«Церемонию, как вы видели, мы сделали максимально короткой. Нет времени особо праздновать, работа идет в текущем режиме, – сказал после инаугурации Василий Орлов. – Проектов много, но главные по масштабу – это газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс. Кроме того, в ближайшее время мы займемся берегоукреплением реки Амур, начнем строить канатную дорогу. У нас также завершается строительство автодорожного моста через Амур, есть планы по строительству железнодорожного моста в Китай. И очень надеюсь, что нам удастся начать проект второго автомобильного моста через реку Зею. По кадровому составу мы процентов на 90 укомплектовались, думаю, в ближайшие две недели я оглашу новый состав правительства».

Юрий Трутнев в свою очередь добавил: «В Амурской области очень много чего надо сделать. Здесь строятся 32 социальных объекта. Город Свободный нам надо развивать, потому что там вокруг будут крупнейшие предприятия, и сегодня город не готов принять такое количество новых жителей и новых работников. Также сельское хозяйство надо развивать. Все это мы будем контролировать. Я чувствую, что у Василия Александровича драйв определенный есть. Губернатор должен приходить на работу с горящими глазами, ему должно быть интересно».

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#областная власть


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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А как же бодрячок? Не уж то пригласить забыли?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    кого... ж мЕром назначит? наш губернатор Вся.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Graf1977

    А как же бодрячок? Не уж то пригласить забыли?



    А оно ему надо? Его забота - с министерским пОртфилем ходить.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    А может это скоро "бодрячка" того... за борт)))

  • Тоха028

    Тоха028
    1 час назад

    Удачи!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    +++пусть дерзает!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    А в чём удачи желаете Орлову?! В личных делах, чтобы потом ещё один сказал, я здесь родился и состоялся, спасибо, прощайте?! Или в общественных, тогда интересно понять, что зависит от губернаторов в нынешней вертикали власти. Один не верный шаг, не в инткресах власть держащих на верху, и губернатор любого региона превращается... Какую конкретно пользу принесли Амурской области руководители-ставленники от единой россии?! Смотрю на область, где родился, живу и работаю, и не вижу перспективы для большинства. Здесь не жизнь, выживание. Область в долгах огромнейших, экологию продолжают уничтожать, посмотрите хотя бы на то, как работают артели по добыче золота, что они оставляют после себя, это ужас, при этом всё что добыто уходит в бездонную бочку! Орлов продолжит делать здесь то, что выгодно в первую очередь Москве, хоть кто-то от единой россии сделал полезное и важное для жителей Амурской области? Нет, это факт! Вот поэтому все кто может уезжают отсюда, а кто не может, тот думает как это сделать, либо просто пытается здесь выжить.

  • ММС

    ММС
    39 минут назад

    Родился в СССРА в чём удачи желаете Орлову?! В личных делах, чтобы потом ещё один сказал, я здесь родился и состоялся, спасибо, прощайте?! Или в общественных, тогда интересно понять, что зависит от губернаторов в нынешней вертикали власти. Один не верный шаг, не в инткресах власть держащих на верху, и губернатор любого региона превращается... Какую конкретно пользу принесли Амурской области руководители-ставленники от единой россии?! Смотрю на область, где родился, живу и работаю, и не вижу перспективы для большинства. Здесь не жизнь, выживание. Область в долгах огромнейших, экологию продолжают уничтожать, посмотрите хотя бы на то, как работают артели по добыче золота, что они оставляют после себя, это ужас, при этом всё что добыто уходит в бездонную бочку! Орлов продолжит делать здесь то, что выгодно в первую очередь Москве, хоть кто-то от единой россии сделал полезное и важное для жителей Амурской области? Нет, это факт! Вот поэтому все кто может уезжают отсюда, а кто не может, тот думает как это сделать, либо просто пытается здесь выжить.


    +100500

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    20 минут назад

    Калита когда в школу работать вернется?

  • Nebo

    Nebo
    11 минут назад

    Что сможет - сделает . Удачи в подборке профессиональных кадров . Не по партийной принадлежности , а по морально деловым качествам и профессионализму .

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