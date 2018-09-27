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27сентября
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В поселке Магдагачи 8-летнего мальчика прилюдно ударила посторонняя женщина

В поселке Магдагачи 8-летнего мальчика прилюдно ударила посторонняя женщина
Фото: vk.com

24 сентября в поселке Магдагачи произошел инцидент с учеником второго класса школы № 2, 8-летним Максимом. Как рассказала ИА «Амур.инфо» мама мальчика Наталья, ребенок подвергся атаке посторонней женщины. Она прилюдно ударила школьника по лицу. Это произошло в центре поселка.

Наталья поведала, что в тот день Максим и два его одноклассника возвращались домой после школы. Дети остановились в центре поселка, чтобы посмотреть афишу на площади. В этот момент к сыну Натальи подбежала женщина и дала ребенку пощечину.

Как оказалось, эта женщина – мать одноклассника Максима. «Она что-то кричала моему сыну, но у него был такой шок, что он ничего не слышал. Сильно, говорит, загудело в голове. Он пришел домой в истерике и слезах», – рассказывает Наталья.

После случившегося семья обратилась к медикам, а также написала заявление в полицию. Наталья отмечает, что не знает, чем продиктовано такое поведение матери одноклассника.

«Как я разговаривала с учителем, никаких инцидентов глобальных там не было. Как всегда – обзывались, толкались. Это приемлемо – 19 мальчиков в классе. Ничего такого, она говорит, не было, чтобы прямо они дрались, например, или что-то случилось за эти 3 часа. В четверг-пятницу нас вообще в школе не было до этого. От мамы этой, которая ударила, никогда никаких претензий не поступало. Ни звонков ко мне, вообще ничего», – рассказывает Наталья.

Она полагает, что до суда дело не дойдет, так как нет побоев. Однако получается, что ребенку причинен моральный ущерб – его унизили при всех.

С напавшей на сына женщиной после инцидента Наталья не контактировала, но предоставила ИА «Амур.инфо» ее номер телефона. Взявшая трубку амурчанка не стала отрицать случившееся, но пояснила, что для этого имелись веские основания.

«Дело было так. Они втроем с одноклассниками – этот мальчик и еще два мальчика – окружили моего ребенка. И хотели подраться. Трое на одного. Я это все увидела. Просто в тот момент я себя не контролировала», – поведала собеседница.

Она пояснила, что пощечина не была сильной. «Я просто защищала своего ребенка, как могла. Просто в этот момент я не сдержалась», – говорит женщина.

В администрации школы № 2 Магдагачи ИА «Амур.инфо» признались, что слышат о происшествии впервые и пообещали разобраться в случившемся.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству подтвердили факт конфликта. Сейчас полицейские проводят проверку, которая займет до 10 суток.

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#дети #происшествия #школа


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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Неадекватная женщина.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    были времена, затрещины и таскание за уши шкодников были нормой, те терли пострадавшее место, шмыгали носами и спешили ретироваться или извиниться. сейчас из всего истерики вселенского масштаба. пощечина, конечно, не метод, это всегда считалось жестом отчаяния или унижения, а вот поджопники и прочие дедовские методы приведения шпаны в норму отменять не стоит

  • hghhgh

    hghhgh
    49 минут назад

    Я бы тоже за своего ребенка , только по жопе. А если твой ребенок не прав, так сама бы ему всыпала

  • severe

    severe
    29 минут назад

    Маленькие детки при родителях ягнятки, беленкие и пушистенькие, ни одной мамочке ни при каких обстоятельствах не докажеш на что способен вытворить её ребенок за порогом дома. А ягнятки пользуются защитой и внимают, превращаясь в неуправляемых зверьков. Многие видели в жизни, таких родителей которые защищали свое чадо, по делу и без дела а к 16 годам эти родители бегали молча от своих детишек терпя побои и унижения. Потому, что стыдно и физически противостоять не в состоянии. А в этом возрасте сила, все и решает, как у зверьков, кто сильнее тот и прав.

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