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27сентября
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сегодня, 14:14 1

Прокуратура: дальневосточный гектар в Дубовке выделен вопреки закону

Прокуратура: дальневосточный гектар в Дубовке выделен вопреки закону
Фото: gzt-sv.ru

Прокуратура провела проверку по сообщениям СМИ о проблеме, связанной с выделением дальневосточного гектара на сопке в Свободном. Проверка показала, что имеют место нарушения закона.

Было установлено, что в июне 2018 года Управлением по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации Свободного был заключен договор с жителем Краснодарского края. Он касался безвозмездного использования земельного участка, расположенного в районе Дубовской сопки и находящегося в государственной собственности.

Как сообщает прокуратура Амурской области, администрацией Свободного был нарушен порядок рассмотрения заявления краснодарца, предусмотренный федеральным законодательством. Это повлекло «необоснованное принятие решения» о выделении земельного участка.

Установлено, что данный земельный участок пересекает границы двух территориальных зон. А образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, не допускается.

Также администрацией Свободного, в нарушение федерального законодательства, не было принято решение об отказе в предоставлении участка. Решение об утверждении схемы размещения участка принято вопреки требованиям Земельного кодекса.

По данным фактам Свободненский городской прокурор 24 сентября внес представление главе администрации Свободного. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле у Свободненского городского прокурора.

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#закон #Свободный


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Комментарии
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  • severe

    severe
    19 минут назад

    Кому то не достался участок. Ну рас так отодвиньте участок на 10 метров от границ, зачем раздувать. Нарушение законодательства, да там эту границу районов ни один тапограф точно не укажет.

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