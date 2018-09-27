Прокуратура: дальневосточный гектар в Дубовке выделен вопреки закону

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Было установлено, что в июне 2018 года Управлением по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации Свободного был заключен договор с жителем Краснодарского края. Он касался безвозмездного использования земельного участка, расположенного в районе Дубовской сопки и находящегося в государственной собственности.

Как сообщает прокуратура Амурской области, администрацией Свободного был нарушен порядок рассмотрения заявления краснодарца, предусмотренный федеральным законодательством. Это повлекло «необоснованное принятие решения» о выделении земельного участка.

Установлено, что данный земельный участок пересекает границы двух территориальных зон. А образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, не допускается.

Также администрацией Свободного, в нарушение федерального законодательства, не было принято решение об отказе в предоставлении участка. Решение об утверждении схемы размещения участка принято вопреки требованиям Земельного кодекса.

По данным фактам Свободненский городской прокурор 24 сентября внес представление главе администрации Свободного. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле у Свободненского городского прокурора.