Неизвестный фотографировал детей в детском саду Белогорска

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В Белогорске неизвестный из-за забора фотографировал гуляющих на участке детей. В полицию и в комитет по образованию об этом сообщила воспитатель учреждения.

На место сразу приехали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Амур28.инфо. Они составили фоторобот, и уже через 20 минут фотограф был задержан. В отделении полиции он удалил сделанные фотографии.

В ходе разбирательства было установлено, что до этого по просьбе родителей мужчина снимал учащихся гимназии № 1. Выйдя на улицу, он увидел гуляющих на участке детсадовцев и решил их тоже запечатлеть. По его словам, снимки он делал безо всякого умысла.

С фотографом, который незаконно снимал детей, провели профилактическую беседу, возбуждать уголовное дело не стали.