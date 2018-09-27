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27сентября
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сегодня, 13:51 11

Неизвестный фотографировал детей в детском саду Белогорска

Неизвестный фотографировал детей в детском саду Белогорска
Фото: img3.stockfresh.com

В Белогорске неизвестный из-за забора фотографировал гуляющих на участке детей. В полицию и в комитет по образованию об этом сообщила воспитатель учреждения.

На место сразу приехали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Амур28.инфо. Они составили фоторобот, и уже через 20 минут фотограф был задержан. В отделении полиции он удалил сделанные фотографии.

В ходе разбирательства было установлено, что до этого по просьбе родителей мужчина снимал учащихся гимназии № 1. Выйдя на улицу, он увидел гуляющих на участке детсадовцев и решил их тоже запечатлеть. По его словам, снимки он делал безо всякого умысла.

С фотографом, который незаконно снимал детей, провели профилактическую беседу, возбуждать уголовное дело не стали.

Просмотров всего: 1560

#Белогорск #дети #происшествия


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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    вот так вот.. Раньше это называлось фотохроникой и фотографии входили в альманахи, потом попадали в музеи, показывая реалии жизни.. Теперь это рассматривается только в ключе половых извращений. Дожились!..ТОЛЬКО разврат в умах.

    Однажды я шёл по улице и увидел, как группа детей перебежала через дорогу посреди квартала.. дети были разных возрастов от 4 до 7 лет.. потом они тут же сиганули обратно а одна девочка, лет 4-5 осталась у края дороги и плачет. она просто, как ребёнок ИСПУГАЛАСЬ. Я подошёл, спросил "Что случилось?" та ответила, что дети убежали а её бросили.. Я спросил, где она живёт, и та показала на двор, с той стороны дороги.. я взял её за руку и пошли переходить дорогу через перекрёсток, я вёл её во двор.. и подходя к дому на тротуар выбежала перепуганная мама, а следом отец.. Они искали дитя которая покинуло двор. Они увидели меня с их дочерью, сначала шок, а девочка говорит, "это мои мама и папа".. Это происходило в считанные секунды. мать подбежала.. следом отец.. я представляю. что творилось в его голове, но я, на тот момент не сразу понял.. Вернее ОСОЗНАЛ то, ЧТО они могли подумать, я тут же указал что девочка была на той стороне дороги, перебежала туда с группой ребят.. я привёл её во двор. Передав дитя родителям я ещё пару секунд чувствовал на себе подозрительный взгляд отца.. ОНИ НЕ ЗНАЛИ как на ЭТО реагировать!.. А я пошёл дальше и тут осознав то, что они могли подумать или даже сделать.

    ВО ЧТО ВЫ ПРЕВРАТИЛИ НАШЕ ОБЩЕСТВО?!!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ну что тут скажешь? Надо было их в полицию сдать. Участковому. Раз они в бородаче Труше извращена заподозрили, значит точно извращены. По себе судили. Подозрительные.

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад



    С фотографом, который НЕЗАКОННО СНИМАЛ ДЕТЕЙ, провели



    Уроды! Про "ЗАКОН" подробней можно.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Конеш, уроды. Любят в современной Роисси охоту на ведьм.

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    ay

    Конеш, уроды. Любят в современной Роисси охоту на ведьм.



    Ну что уроды и так понятно, хотелось бы подробней про энтот "ЗАКОН"

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Это же не воров и убийц ловить. Тут раз и готово. Потом звёзды, премии, должности. Кто вспомнит о каком-то фотографе?

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    КП

    Это же не воров и убийц ловить. Тут раз и готово. Потом звёзды, премии, должности. Кто вспомнит о каком-то фотографе?



    Родственники будут поминать )))

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ну кто-то смело не стесняясь фотает. Мы форумчане может знаем его.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Ребята!

    Аналогичная ситуация, что рассказал Сергей Труш..

    Лет эдак 7 назад.. был у друзей за шестой школой (ремонт коробок автомат, сейчас они переехали на тайвань почти что) ..

    Идёт девочка.. лет 9-11.. потерялась. Приехала с матерью в гости в город наш. В одну из многоэтажек. Пошла в магазин и заблудилась.

    Идёт к нам... Все мужики, понять то поняли, что потерялась, но никто с ней искать её дом не хочет идти.. тем более в такой робе.. в масле. Боятся что пришьют им педофилию тут же..

    Пришлось идти мне... нашли мы дом и подъезд.. Она сама узнала. Слава Богу.. никто не видел как я её довёл. Мысли были примерно те же что и у Сергея Труша. Вот увидят)) Сразу видно что ребёнок мне не знаком.. Идёт с чужим человеком.. Не решительно. сомневаясь в улице и домах.

    Вот такая ныне жизнь, блин.

    И эту жизнь сделала такой ОПГ, которая нынче до сих пор в кремле пришпилена. Которая выпускает антинародные законы, обирает людей налогами, ухудшает жизнь и без того тяжёлую.. Наполняет ТВ криминалом, ментами и бандитами((..

    Различными порнографическими, циничными ШОУ с Малаховыми, домами 2.. и т.д. и т.п.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    48 минут назад

    Сергей вокалист

    Ребята!

    Аналогичная ситуация, что рассказал Сергей Труш..

    Лет эдак 7 назад.. был у друзей за шестой школой (ремонт коробок автомат, сейчас они переехали на тайвань почти что) ..

    Идёт девочка.. лет 9-11.. потерялась. Приехала с матерью в гости в город наш. В одну из многоэтажек. Пошла в магазин и заблудилась.

    Идёт к нам... Все мужики, понять то поняли, что потерялась, но никто с ней искать её дом не хочет идти.. тем более в такой робе.. в масле. Боятся что пришьют им педофилию тут же..

    Пришлось идти мне... нашли мы дом и подъезд.. Она сама узнала. Слава Богу.. никто не видел как я её довёл. Мысли были примерно те же что и у Сергея Труша. Вот увидят)) Сразу видно что ребёнок мне не знаком.. Идёт с чужим человеком.. Не решительно. сомневаясь в улице и домах.

    Вот такая ныне жизнь, блин.

    И эту жизнь сделала такой ОПГ, которая нынче до сих пор в кремле пришпилена. Которая выпускает антинародные законы, обирает людей налогами, ухудшает жизнь и без того тяжёлую.. Наполняет ТВ криминалом, ментами и бандитами((..

    Различными порнографическими, циничными ШОУ с Малаховыми, домами 2.. и т.д. и т.п.



    В том то и дело!.. Ко мне было обращение гражданки одной.. муж её, с мужиками в гаражах распивал, ну, дело житейское, мужики в массивах гаражных частенько сидят. Ну и пошел он отлить (пардон за подробности) за гараж.. стоит, а тут дети из какой-то дыры в заборах выгребают. А тут этот вдатый.. во всей красе. Дети по испугались, бежать с криками.. короче, тот и не придал внимания, но через час его уже упаковывали.. Присаживали на 6 лет, вроде как. Получается, что он там половые органы демонстрировал детям. Там электрик какой-то.. А статью получил.. и ведь ситуацию то можно ДВОЯКО расценить, верно? Ну я той женщине помочь никак не мог, да и она тож понимала, скажем так, то был крик души, муж к тому времени уже полтора года в СИЗО сидел.. УДО "светило" через полтора года, вродже как. В общем, они решили забить и не бодаться на пересмотр дела. Дело в том, что по первому суду ему дали "условку", те решили опротестовать.. ну и посадили.

    А обратилась она ко мне после ряда моих комментариев по громким делам, когда Александра Эндерса садили, я призывал к благоразумию не давать "экспертные" оценки по материалам СМИ и, когда на КПП застрелили парня, который на драку приехал, но убегал и схлопотал в спину.

  • OB-1

    OB-1
    28 минут назад

    Даа.... запугали народ(

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