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27сентября
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сегодня, 13:40 4

Амурчанин издал книгу, посвященную природе Бурейского района

Амурчанин издал книгу, посвященную природе Бурейского района

Житель поселка Новобурейский Евгений Волков издал книгу «Очарование Буреи». В ней автор рассказал об истории Бурейского района, его реках, лесах и таежных диковинах.

Евгений Владимирович приехал в Амурскую область в 1999 году после окончания Приморской сельскохозяйственной академии. Молодой человек влюбился в уникальную природу и остался в Приамурье. Более 20 лет Евгений Волков работает в лесном хозяйстве и знает тайгу, как собственный дом. В своей книге автор собрал свои рассказы – новые и ранее публиковавшиеся в газетах. Подробные данные о природе перемежают истории из собственного опыта Евгения Волкова – например, как вовремя вычислить ядовитый гриб и что будет, если не взять с собой мазь от комаров, отправившись на рыбалку. Евгений Владимирович уверен: нет лучше способа избавиться от напряжения и стресса, чем выбраться на природу.

Книга вышла небольшим тиражом, всего 100 экземпляров в цветном и монохромном исполнении. Книги уже расходятся по библиотекам Приамурья. «Я думаю, моя книга будет интересна тем, кто, как и я, любит нашу область, любит природу, интересуется историей нашего края. При работе я использовал материалы из своей диссертации и достаточно редкую литературу, которую не найти даже в областной научной библиотеке», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Евгений Волков. Тех, кто хочет приобрести книгу, автор приглашает связаться с ним в «Одноклассниках».

Автор собирается начать работу над новой книгой. «Меня привлекает история лесного хозяйства региона. Планирую плотнее работать с архивами. Уже делал запрос в наш архив, у них не оказалось нужной информации. Возможно, лесное хозяйство Амурской области было образовано из Хабаровского края в 1935 году, поэтому попробую сделать запрос в Хабаровск», – поделился Евгений Владимирович.

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#культура #природа


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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Я бы купил такую...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    тоже хочется такую книгу.

  • tata0507

    tata0507
    2 часа назад

    Наверное очень интересная книга! Респект автору!

  • Светик87

    Светик87
    2 часа назад

    Молодец!

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