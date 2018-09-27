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27сентября
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сегодня, 12:42 0

Очереди за новыми iPhone продолжают расти (фото)

Очереди за новыми iPhone продолжают расти (фото)
Фото: VistaNews.ru

28 сентября начнется продажа новых iPhone-2018 в России. Оформить предзаказы может каждый желающий в самых популярных российских магазинах техники, но некоторые хотят получить новый гаджет раньше всех.

iPhone-2018 стали популярнее, чем прошлогодний iPhone X и iPhone 8 на целых 20%, а людей не останавливает даже завышенная стоимость . Исходя из этого можно сделать вывод, что в текущем году очереди за новым iPhone будут намного больше, чем в 2017 году, по крайней мере минимум на 20%.

Фото: VistaNews.ru

В Москве возле официального магазина люди уже выстраиваются очередь из десятков желающих получить первыми iPhone. На сайтах с объявлениями даже появились объявления о продаже места в очереди. Чтобы быть ближе к заветному смартфону, людям предлагают заплатить от 30 000 до 45 000 рублей. Ранее цена за место в очереди доходила до 450 тысяч рублей. Также желающим предлагали привезти новые телефоны из США, где продажи стартовали ранее.

В очереди за новым iPhone, как и в прошлом году, активно появляются одеяла, спальники, горячий чай и различные палатки. Стоит отметить, что московские полицейские уже задержали мужчину, который установил палатку возле магазина.

Фото: VistaNews.ru

Сейчас очередь за iPhone продолжает расти. Желающие получить новый телефон сидят на открытом пространстве, а в эти дни в Москве бушует сильный циклон.

Фото: VistaNews.ru

Стоит отметить, что в этом году фанаты Apple создали систему проверок в WhatsApp. Они создали чаты по 30 человек, и каждые 2 часа люди отмечаются. Если кто-то из очереди не подтвердит своё присутствие геолокацией или не отметится лично, то его автоматически убирают из очереди, сообщает VistaNews.ru.

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#жизнь #технологии


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