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По-осеннему тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 28 сентября

По-осеннему тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 28 сентября
Фото: Cosmopolitan

В Амурской области 28 сентября будет малооблачно, без осадков. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, днем усиливаясь до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 3…8, местами столбики термометров опустятся до минус 5.

Днем термометры покажут плюс 18…23, по северу местами будет около плюс 15.

В Благовещенске ночью ясно, без осадков. Южный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, температура составит около 5 градусов тепла. Днем в городе будет малооблачно. Юго-восточный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 21…23 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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