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27сентября
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сегодня, 11:52 0

В Китае женщина сшила свадебное платье из мешков цемента

В Китае женщина сшила свадебное платье из мешков цемента
Фото: Life.ru

Жительница села в окрестностях китайского города Луннань, провинция Ганьсу, прославилась в соцсетях благодаря свадебному платью из 40 мешков для цемента. Платье девушка соорудила из мешков, которые остались после недавнего ремонта.

Из-за дождя 28-летняя Тань Лили не пошла работать в поле и осталась дома. Ей стало скучно, и она решила соорудить наряд из пустых мешков, оставшихся после недавнего ремонта.

Она уже пробовала делать одежду из газетной бумаги, травы, цветов и других необычных материалов, поэтому работа шла быстро. Через три часа все было готово. Помимо платья, женщина сшила из мешков длинный шлейф и шляпку.

Фото: Life.ru

Фотографии и видео Тань Лили в наряде из мешков получили популярность в китайских соцсетях, где ее сразу окрестили «цементной королевой». «Будь я посимпатичнее, то лайков и просмотров, наверное, оказалось бы еще больше», – высказалась китаянка в интернете.

Тань Лили не закончила среднюю школу и с 18 лет работает на семейной ферме, в свободное от работы время она занимается рукоделием, сообщает GFAclaims.com.

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#Китай #юмор


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