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27сентября
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сегодня, 11:51 8

В Благовещенске автомобилист сбил женщину с ребенком на руках

В Благовещенске автомобилист сбил женщину с ребенком на руках
Фото: zapad24.ru

В областном центре Приамурья женщина и ее маленькая дочь пострадали в результате наезда автомобиля. Водитель, поворачивая налево, не пропустил женщину, которая несла на руках малышку.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, в среду, 26 сентября, в 9 часов на нерегулируемом перекрестке улиц Горького и Островского 24- летний водитель автомобиля Toyota Echo при повороте налево не пропустил женщину с ребенком на руках.

От удара мама уронила ребенка на дорогу. Девочка 2015 года рождения получила травмы. Малышке и ее маме потребовалась медицинская помощь.

Статистика: с начала 2018 года на территории обслуживания зарегистрировано 103 ДТП с участием пешеходов (в которых 6 человек погибли, 100 получили травмы различной степени тяжести), из которых 23 ДТП произошло с участием несовершеннолетних пешеходов.

ГИБДД напоминает, что водителям при проезде перекрестков следует быть предельно внимательными. Автомобилисты обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу или ступившим на проезжую часть. Тем, кто не пропускает пеших участников дорожного движения, грозит штраф – 1 500 рублей.

Просмотров всего: 1158

#дети #ДТП


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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    42 минуты назад

    Идиотизм... Где их учат?

  • Монстриха

    Монстриха
    40 минут назад

    в телефоне сидел...как можно было не увидеть

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    35 минут назад

    Олень. Его тоже в детстве уронили наверное

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    34 минуты назад

    Gelo-aqua59

    Идиотизм... Где их учат?



    Как таких научишь, безмозговых.?

  • Myxira

    Myxira
    27 минут назад

    Конкретно Горького-Островского можно в районе перекрестка вполне спокойно и безопасно перейти в то время, как автомобили стоят на светофоре на Шимановского.

    Чуть сложнее от 50 лет Октября - здесь много припаркованных машин, отъезжающих независимо от сигнала светофора на перекрестке 50 лет/Горького. И все же, выбрать безопасную паузу совсем не сложно.

    Зачем было спешить, да еще с ребенком на руках?... Водитель, все равно, редиска.

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    Как минимум лишить машины в пользу пострадавших.

  • Путник

    Путник
    20 минут назад

    Водитель обязан пропустить...., но водитель, к сожалению, не обладает экстрасенсорными способностями и не может предугадать действия пешехода, тем более вне зоны перехода, как в данном случае.

    Стоит человек на краю бардюра и только ему известно когда он начнёт "выпадать" на проезжую часть.

    В данном же случае мамаша, как оказывается, смотрела-смотрела и не заметила... и резко "выпала" по сути даже не на дорогу, а прямо на авто.

    Водитель видел, но никак не мог уже среагировать. Именно он по сути заставил пострадавшую ехать в больницу и даже сам сообщил о наезде в полицию, хотя виновница не собиралась.

    Об этом почему то не пишут - не интересно...

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    41 секунда назад

    Водятлы в половине случаев не пропускают пешеходов, хоть и должны.

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