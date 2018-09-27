В Благовещенске автомобилист сбил женщину с ребенком на руках

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В областном центре Приамурья женщина и ее маленькая дочь пострадали в результате наезда автомобиля. Водитель, поворачивая налево, не пропустил женщину, которая несла на руках малышку.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, в среду, 26 сентября, в 9 часов на нерегулируемом перекрестке улиц Горького и Островского 24- летний водитель автомобиля Toyota Echo при повороте налево не пропустил женщину с ребенком на руках.

От удара мама уронила ребенка на дорогу. Девочка 2015 года рождения получила травмы. Малышке и ее маме потребовалась медицинская помощь.

Статистика: с начала 2018 года на территории обслуживания зарегистрировано 103 ДТП с участием пешеходов (в которых 6 человек погибли, 100 получили травмы различной степени тяжести), из которых 23 ДТП произошло с участием несовершеннолетних пешеходов.

ГИБДД напоминает, что водителям при проезде перекрестков следует быть предельно внимательными. Автомобилисты обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу или ступившим на проезжую часть. Тем, кто не пропускает пеших участников дорожного движения, грозит штраф – 1 500 рублей.