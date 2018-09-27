Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:37 0

Россиянам запретят умирать

Россиянам запретят умирать
Фото: RT

В России рассчитывают снизить смертность в стране до уровня не выше 10,9 на тысячу человек за ближайшие шесть лет. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.

Что касается преждевременной смертности трудоспособного населения, то планируется сократить этот показать до 350 случаев на 100 тысяч. Кроме того, от болезней системы кровообращения к 2024 году должны умирать не больше 450 человек на 100 тысяч, от новообразований – не больше 185.

Младенческую смертность намерены уменьшить до 4,5 на тысячу родившихся.

Ранее в сентябре сообщалось, что с начала 2018 года число россиян сократилось на 88,7 тысячи человек. В январе-июле 2018 года родились 928,9 тысячи человек, что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего года. Умерших при этом стало больше: с начала этого года – 1,099 миллиона россиян.

Согласно данным Росстата, опубликованным на его сайте, в 2017-м смертность в России составляла 13,7 на тысячу, а рождаемость – 11,2. Таким образом, в прошлом году население страны уменьшилось на 95,1 тысячи человек, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 376

#здоровье #российская власть


Власть 28

Вера Щербина назначена временно руководить Сахалином
Власть 40

Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья
Общество 13

Тарифы ЖКХ в 2019 году проиндексируют дважды
Общество 1

Кожвендиспансер приглашает амурчан на день открытых дверей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь