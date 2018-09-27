В Благовещенске до полуночи приостановлена работа водозабора

В четверг, 27 сентября, в Благовещенске приостановил работу водозабор «Северный». Насосы на станции не работают с 8 до 24 часов. Это вызвано необходимостью провести плановые работы.

Специалисты делают «генеральную уборку» – чистят и хлорируют резервуары чистой воды. Такие работы проводят ежегодно для профилактики, чтобы предупредить возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и не допустить причинения вреда жизни и здоровью благовещенцев.

«В двух районах – Моховой Пади и птицефабрики – давление в водопроводной сети снижено. На верхние этажи домов вода может не дойти. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сообщают Амурские коммунальные системы.