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27сентября
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В Благовещенске до полуночи приостановлена работа водозабора

В Благовещенске до полуночи приостановлена работа водозабора

В четверг, 27 сентября, в Благовещенске приостановил работу водозабор «Северный». Насосы на станции не работают с 8 до 24 часов. Это вызвано необходимостью провести плановые работы.

Специалисты делают «генеральную уборку» – чистят и хлорируют резервуары чистой воды. Такие работы проводят ежегодно для профилактики, чтобы предупредить возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и не допустить причинения вреда жизни и здоровью благовещенцев.

«В двух районах – Моховой Пади и птицефабрики – давление в водопроводной сети снижено. На верхние этажи домов вода может не дойти. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сообщают Амурские коммунальные системы.

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Комментарии
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  • invv

    invv
    1 час назад

    А хотя бы накануне нельзя было предупредить?

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    48 минут назад

    Это они сегодня утром придумали и тут же организовали?

  • Янyа

    Янyа
    37 минут назад

    Наверное. Потому что с утра отвечали - авария, ждите часов до 15.

  • Praise The Sun

    Praise The Sun
    35 минут назад

    из крана ни капли! никаких предупреждений не было, даже новость появилась почти одновременно с отключением. район НЕ отдаленный. естественно, водой не запаслись, нет ни питьевой, ни технической. как же задолбали эти эксперименты над населением...

  • specc

    specc
    33 минуты назад

    А завтра, случайно, водозабор «Амурский» не планируют остановить?

  • specc

    specc
    31 минута назад

    Почему не проводят такие работы ночью?

  • Медвепут

    Медвепут
    5 минут назад

    сюрприииз!

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