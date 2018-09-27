Амурские власти внесли изменения в схему продажи неиспользуемого имущества

В областном правительстве состоялось заседание общественного совета министерства имущественных отношений Амурской области. На нем были подняты вопросы неиспользуемого имущества и реализации программы «Дальневосточный гектар». В заседании принял участие глава Приамурья Василий Орлов.

Так, был рассмотрен вопрос о вовлечении в оборот неиспользуемого имущества, находящегося на территории Приамурья. Министерство проводит работу по его вовлечению в оборот, перераспределяя между областными организациями, передавая в аренду, в муниципальную собственность. В случае отсутствия необходимости в использовании имущества областными организациями и отсутствия потенциальных арендаторов принимается решение о реализации такого имущества на торгах. В настоящее время на балансе областных организаций и в казне области находится 30 неиспользуемых объектов, которые планируется продать.

Как отметили участники заседания, нередко имущество не удается продать, из-за чего продляются сроки приема заявок, а по отдельным объектам продажи осуществляются по 2-3 года. Потенциальные покупатели не проявляют интереса к объектам, а состояние такого имущества со временем только ухудшается. В связи с этим рекомендовано при приватизации имущества казны применять способ продажи без объявления цены, а при продаже имущества областных учреждений рассмотреть вопрос о передаче имущества в казну для включения в план приватизации.

Василий Орлов поддержал эту инициативу, отметив, что необходимо максимально сократить сроки продажи. Он подчеркнул, что список таких зданий должен быть размещен на сайте правительства области и доступен каждому заинтересованному гражданину.

«Неиспользуемые здания с забитыми окнами существенно портят внешний вид города. Поэтому чем быстрее там появится собственник, тем лучше», – подчеркнул Василий Орлов.

Также на заседании Общественного совета рассмотрели вопросы, связанные с реализацией программы «Дальневосточный гектар». Уже сегодня свой гектар получили почти 5,5 тысячи человек, отдано в пользование более 6 тысяч гектаров. Граждане выбирают земельные участки для ведения сельского хозяйства (около 30 %), для строительства жилья (8 %), а также для иных видов использования (около 16 %). Среди наиболее интересных проектов – выращивание клубники, устройство катка, разведение соколов и ястребов, строительство фермы для разведения КРС.

Гражданам, получившим свои гектары, оказываются меры государственной поддержки. Наиболее востребованными являются получение грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (за период 2017-2018 годы 23 гектарщика получили гранты на развитие КФХ на общую сумму 55 миллионов рублей), а также квоты на заготовку древесины для строительства жилого дома.

Правительством области ведется работа по обеспечению необходимой транспортной, инженерной инфраструктурой мест с наибольшей концентрацией компактно расположенных земельных участков. Решена проблема по обеспечению предоставленных участков электричеством. Строительство ЛЭП осуществляется энергосберегающими организациями по заявкам граждан. Поступило 213 заявок от получателей гектара, 192 удовлетворены.

Как сообщает областное правительство, проблема заключается в том, что многие гектарополучатели еще не определились с видом использования участков. Уже со второго полугодия 2019 года у первых получателей дальневосточных гектаров возникнет обязанность по предоставлению в уполномоченный орган декларации об использовании полученных земельных участков.

Для этого решено провести необходимую разъяснительную работу с гражданами. Также одобрено предложение дополнительно стимулировать добросовестных гектарополучателей, для этих целей необходимо изменение федерального законодательства в части досрочного предоставления дополнительных участков.