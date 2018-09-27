Благовещенские семьи прошли 30 километров по северу Китая

15 семей из Благовещенска приняли участие в «Пересечении великого хребта Синань». Этот фестиваль скандинавской ходьбы приняли три города китайской провинции Хэйлунцзян: Байнань, Суньу и Удалянчи.

Всего в фестивале участвовали несколько сотен человек – 15 семей из Благовещенска, семьи из Пекина, Гуанси, Ляонина и других провинций и городов Китая. Мероприятие направлено на укрепление дружбы между странами и популяризацию спорта и семейных ценностей.

В течение пяти дней, с 21 по 25 сентября, поклонники ходьбы преодолели в общей сложности 30 километров. В каждом из трех городов ходоки прошли 10-километровый участок трассы, это заняло от четырех до шести часов. На финише фиксировали время прохода. Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор с российской стороны и участник мероприятия Александр Савватеев, самому младшему участнику всего шесть лет.

Также в ходьбе по Китаю участвовали пенсионеры. Как отмечают участники, прошагав по 10 километров, они совсем не устали, было очень интересно и радостно от общения с единомышленниками. Амурчанки и китаянки хором исполнили любимую в Китае «Катюшу».

Маршруты проходили по живописным местам. Для участников предусматривались экскурсии. Так, в городе Байнань гостям показали местный музей и военно-промышленное производство.

В Суньу пешая тропа пролегла по сопкам с заходом в катакомбы, где во время войны с Японией была крепость Шэншань, а сейчас там работает музей. В курортном Удалянчи пешеходы прошагали по полям из лавы и берегу одного из пяти озер.

Китайская сторона позаботилась о теплом приеме гостей. В каждом городе в их честь провели концерты и торжества. В завершение фестиваля устроили розыгрыш призов, и несколько благовещенских семей вернулись домой с хорошими туристическими принадлежностями – палатками, раскладной мебелью. Всем детям, принявшим участие в фестивале, подарили игрушки и сувениры.

«Организация на очень высоком уровне! – отмечает Александр Савватеев. – Нас поддержало правительство провинции, власти городов и руководители министерства спорта. Устраивали концерты, размещали, кормили, снабдили экипировкой с символикой мероприятия. Мероприятие это традиционное, просто раньше русские в нем не участвовали».

Супруга организатора с российской стороны Александра Савватеева, Ольга, – единственный в Амурской области тренер по скандинавской ходьбе. Она участвовала в спортивном мероприятии, которое проходило в Хэйхэ. Там Александр познакомил Ольгу с директором китайской компании, который организует спортивные мероприятия по всему Китаю. Они решили сотрудничать. «Хочу поблагодарить директора китайской компании, который все устроил, его зовут Бао Янь. И нашу переводчицу Нину, она учится в аспирантуре БГПУ. А также всех участников», – говорит Александр Савватеев.

В следующем году запланировано проведение российско-китайского мероприятия. Оно пройдет в Удалянчи и в Амурской области. «Сейчас занимаемся поиском интересного места. Нужно выбрать интересный и красивый маршрут. На этот раз будут участвовать семьи со всей Амурской области. Подготовим маршруты, согласуем их с китайской стороной и начнем готовиться», – подытожил Александр.