СМИ: один из предполагаемых отравителей Скрипалей родился в Приамурье и учился в ДВОКУ

Фото: bbc.com

Федеральные СМИ сообщают о том, что один из мужчин, которого подозревают в попытке отравить в Великобритании Сергея и Юлию Скрипалей – родился в Амурской области и с отличием окончил ДВОКУ, а его имя даже выбито в училище у памятника Рокосовскому.

Сообщается, что личность человека, скрывающегося за именем Руслана Боширова, удалось установить журналистам The Insider и Bellingcat. По информации «Эха Москвы», им оказался полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига.

По опубликованным сведениям Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года на китайско-российской границе – в Николаевке Амурской области. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 километрах от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ.

Чепига закончил учебу с отличием, затем служил в 14 бригаде спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года указом президента Владимира Путина Чепиге было присвоено звание «Героя России».

Нашли упоминание о Чепиге и на сайте отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области, написанное в декабре 2017 года: «Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации».

Журналисты сделали предположение, что под «миротворческой миссией» подразумевается вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась). Говорится, что подразделение Чепиги действительно было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако, какие именно подвиги совершал этот «Герой России», пока неясно. В ДВОКУ обнаружили его имя, выбитое золотыми буквами у памятника Рокоссовскому.

А это памятник целиком.

Журналисты выяснили, что свое альтер-эго «Руслан Боширов»-Чепига получил после переезда в Москву, где он окончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге «консерваторией».

Сообщается, что раскрыть личность Чепиги удалось благодаря кропотливым поискам Руслана Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ называют ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова».

Это фото стало дополнительным поводом поискать «Боширова» именно среди выпускников благовещенского военного училища. В дальнейшем поиске помог сайт самого учебного заведения, опубликовавшего список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них — Анатолий Чепига — по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига — одно и то же лицо.

Выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года подтвердила эту гипотезу.

Как сообщает Лента.ру, ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы ведут поиск сотрудников МВД, продавших журналистам документы Петрова и Боширова, содержащие их личные данные.

Ранее уже была информация о том, что один из россиян, которого в Великобритании подозревают в попытке убить бывшего коллегу по ГРУ Сергея Скрипаля, мог иметь отношение к Амурской области.

Тем временем публикацию международной исследовательской группы Bellingcat прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, пишет Газета.ру. Об этом она написала в своем аккаунте в Фейсбуке.

Фото: РИА Новости

По словам Захаровой, публикация о «Боширове-Чепиге» является вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. Она отметила, что «новый вброс» по Петрову и Боширову был осуществлен сразу после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России.

«Доказательств нет – соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери», – написала Захарова.

Фото: «Эхо Москвы»