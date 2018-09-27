Амурские спасатели-водолазы приняли участие в тренировочном сборе в Приморском крае

С 14 по 27 сентября в акватории бухты Безымянная в Уссурийском заливе Приморского края проходил региональный тренировочный сбор по водолазной подготовке с проведением квалификационных водолазных спусков и сдачей экзаменов по техминимуму. В сборе приняли участие более 50 спасателей-водолазов ДВРПСО и его подразделений из Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Владивостока, Находки и Благовещенска. От Приамурья в сборах участвовали восемь человек.

Участники сбора были оснащены плавсредствами, личным водолазным снаряжением, средствами обеспечения спусков и проживания в полевых условиях, средствами заправки дыхательных аппаратов и медикаментами.

«Сборы и постоянные тренировочные спуски необходимы водолазам для поддержания физической натренированности и готовности к выполнению под водой задач любой сложности, поэтому такие тренировки проходят на постоянной основе при любых погодных условиях. Кроме того, это хорошая возможность обменяться опытом, обсудить ноу-хау в водолазном деле», – рассказал начальник водолазного поисково-спасательного подразделения Амурского филиала ДВРПСО МЧС России Александр Клатаевский.

Водолазы провели практические тренировки по различным методам поиска, обследованию дна, транспортировке груза под водой. Выполняя погружения, отрабатывали методы плавучести и навыки действий в особых случаях, такие как аварийное всплытие без аппарата, работа вдвоём на одном аппарате, замена аквалангов у водолаза под водой с доставкой их с берега и с плавсредств.

В целях обеспечения безопасных спусков к месту сбора была доставлена передвижная барокамера, которая в случае травмирования позволяет оказать пострадавшему водолазу первую помощь и доставить его в специализированное медицинское учреждение.

В общей сложности во время тренировочного сбора спасатели МЧС провели под водой более 500 часов, совершили сотни погружений.