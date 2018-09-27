В центре Благовещенска в ДТП пострадали люди (видео)

В четверг, 27 сентября, в центре Благовещенска произошло серьезное столкновение двух автомобилей. В результате аварии, которая случилась на регулируемом перекрестке улиц Горького и Шимановского, пострадали люди.

ДТП произошло около 9 часов утра. Toyota Prado двигался по Горького в направлении от перекрестка с Трудовой в сторону Шимановского. Honda Airwave ехала по Шимановского от Амурской в сторону Горького.

Проезжая регулируемый перекресток, автомобили столкнулись. Судя по повреждениям, скорость в момент контакта была выше средней.

От удара внедорожник завалился на бок, а затем встал на колеса.

У «хонды» полностью снесена передняя часть.

На месте аварии работал экипаж скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась пассажирам «тойоты» и «хонды».

Обстоятельства и причины ДТП выясняют автоинспекторы. Возможно, один из водителей проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора.