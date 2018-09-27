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27сентября
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В центре Благовещенска в ДТП пострадали люди (видео)

В центре Благовещенска в ДТП пострадали люди (видео)

В четверг, 27 сентября, в центре Благовещенска произошло серьезное столкновение двух автомобилей. В результате аварии, которая случилась на регулируемом перекрестке улиц Горького и Шимановского, пострадали люди.

ДТП произошло около 9 часов утра. Toyota Prado двигался по Горького в направлении от перекрестка с Трудовой в сторону Шимановского. Honda Airwave ехала по Шимановского от Амурской в сторону Горького.

Проезжая регулируемый перекресток, автомобили столкнулись. Судя по повреждениям, скорость в момент контакта была выше средней.

От удара внедорожник завалился на бок, а затем встал на колеса.

У «хонды» полностью снесена передняя часть.

На месте аварии работал экипаж скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась пассажирам «тойоты» и «хонды».

Обстоятельства и причины ДТП выясняют автоинспекторы. Возможно, один из водителей проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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#ДТП


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Комментарии
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  • Александр Белов

    Александр Белов
    2 часа назад

    Авария произошла в 8-15, крузак ехал на зеленый, хонда неслась на красный по Горького. Зеленый горел уже несколько секунд, так как пешеходы успели дойти до середины Горького. От удара крузак перевернулся в воздухе. От меня это произошло буквально в 10 метрах.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Александр Белов

    Авария произошла в 8-15, крузак ехал на зеленый, хонда неслась на красный по Горького. Зеленый горел уже несколько секунд, так как пешеходы успели дойти до середины Горького. От удара крузак перевернулся в воздухе. От меня это произошло буквально в 10 метрах.



    Странно, В новости пишут, что Хонда на Шимановского катилась.





    ~~Toyota Prado двигался по Горького в направлении от перекрестка с Трудовой в сторону Шимановского. Honda Airwave ехала по Шимановского от Амурской в сторону Горького.



  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    На амур инфо и не такое напишут!

  • Natus

    Natus
    1 час назад

    Александр БеловАвария произошла в 8-15, крузак ехал на зеленый, хонда неслась на красный по Горького. Зеленый горел уже несколько секунд, так как пешеходы успели дойти до середины Горького. От удара крузак перевернулся в воздухе. От меня это произошло буквально в 10 метрах.


    У вас явно с физикой нелады. Хонда отправила в полет КРУЗАК, хотя если он пластмассовый, то вполне возможно... Хотя все равно фантазия на бестселлер не тянет

  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 минуты назад

    С физикой нелады как раз у вас. Центр тяжести у прадо высоко, перевернуть его можно любой малолитражкой при достаточно высокой скорости

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