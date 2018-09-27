Вера Щербина назначена временно руководить Сахалином

Фото: uglegorsk.news

Вера Щербина работала в Амурской области с 2008 года. Была министром финансов, затем заняла пост первого заместителя председателя правительства области. В сентябре 2015 года уехала вслед за Олегом Кожемяко на Сахалин, где ее назначили первым заместителем председателя правительства Сахалинской области, затем – председателем правительства.

Как сообщалось, 26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Путин пояснил, что такое решение было принято из-за того, что действующий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко «попросился на другую работу».

В числе претендентов на пост врио губернатора Сахалинской области сахалинские эксперты называют: заместителей председателей областного правительства Антона Зайцева (курирует социальный блок), Владимира Сидоренко (курирует энергетику, ЖКХ), а также мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Не исключают, что администрация президента рассматривает также кандидатуры депутата Госдумы от Сахалинской области Георгия Карлова и спикера Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина.