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27сентября
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сегодня, 09:31 28

Вера Щербина назначена временно руководить Сахалином

Вера Щербина назначена временно руководить Сахалином
Фото: uglegorsk.news

Обязанности главы Сахалинской области после ухода с этой должности Олега Кожемяко на себя взяла председатель регионального правительства Вера Щербина. «Пока обязанности главы региона исполняет Вера Георгиевна Щербина», – сообщили агентству «Интерфакс- Дальний Восток» в правительстве Сахалинской области.

Вера Щербина работала в Амурской области с 2008 года. Была министром финансов, затем заняла пост первого заместителя председателя правительства области. В сентябре 2015 года уехала вслед за Олегом Кожемяко на Сахалин, где ее назначили первым заместителем председателя правительства Сахалинской области, затем – председателем правительства.

Как сообщалось, 26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Путин пояснил, что такое решение было принято из-за того, что действующий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко «попросился на другую работу».

В числе претендентов на пост врио губернатора Сахалинской области сахалинские эксперты называют: заместителей председателей областного правительства Антона Зайцева (курирует социальный блок), Владимира Сидоренко (курирует энергетику, ЖКХ), а также мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Не исключают, что администрация президента рассматривает также кандидатуры депутата Госдумы от Сахалинской области Георгия Карлова и спикера Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина.

Просмотров всего: 2659

#губернатор #Дальний Восток #областная власть #российская власть


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    опа на

  • Альтер

    Альтер
    3 часа назад

    Эта та которая пьяная в Ивлевым грозила гаишникам за то, что остановили машину сократить финансирование?

    Красота

    Ну и как таких (как говорит один мой знакомый) СИЛОВИКИ ПРОПУСКАЮТ?

  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад

    http://www.youtube.com/watch?v=HY2Rp0O47UY&feature=player_embedded - эта штоле?

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Что-то "морда лица" у неё как-то осунулась и опустилась

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    домовенок



    Поэтому Ко её с собой не взял?!



  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    икрой красной мажет

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Братеев1

    икрой красной мажет



    Не, продолжает с Ивлевым кататься

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Да нет, похоже КО решил сразу 2 региона под себя сгрести. Аппетит приходит во время еды.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Хранитель очага))

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Прикольно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Саранча — насекомое, похожее на кузнечика....

    ...И снова я оказываюсь прав. Когда уже слушать и читать начнёте?!

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    А что слушать и читать? Если Вас, то с какой целью? Чтобы понять , что Вы были правы? Что нам это даст?

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    Что же КОН декабристку то на родину не забрал???

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Gelo-aqua59

    Что же КОН декабристку то на родину не забрал???



    Вот уберёт приставку ИО и заберёт.



    ...если сможет.



  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Рано ещё, вот если выборы пройдут как надо, тогда и заберет к себе!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Baska

    А что слушать и читать? Если Вас, то с какой целью? Чтобы понять , что Вы были правы? Что нам это даст?



    Действительно НИЧЕГО не даст, если в бошке ветер был и ДО этого, то он и дальше будет гулять.. от телешоу к телешоу.

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Хабаровский край отошел под ЛДПР, а если еще и Приморье будет под любой другой партией, кроме ЕР - это будет пипец!

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    1 час назад

    Сергей Труш

    ...И снова я оказываюсь прав. Когда уже слушать и читать начнёте?!



    Кто на форуме должен слушать и внимать многомудрым советам депутата?

    Премьер? Президент? Председатель сельсовета? Генсек ООН?

  • dance

    dance
    1 час назад

    SlimmerHyperion

    Сергей Труш

    ...И снова я оказываюсь прав. Когда уже слушать и читать начнёте?!



    Кто на форуме должен слушать и внимать многомудрым советам депутата?

    Премьер? Президент? Председатель сельсовета? Генсек ООН?



    абсолютно все. в масштабах Вселенной.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    SlimmerHyperion

    Сергей Труш

    ...И снова я оказываюсь прав. Когда уже слушать и читать начнёте?!



    Кто на форуме должен слушать и внимать многомудрым советам депутата?

    Премьер? Президент? Председатель сельсовета? Генсек ООН?



    ИЗБИРАТЕЛЬ, чем будеть повышать уровень своей образованности, не позволяя всяким ублюдкам врать и скармливать несусветную чушь.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    dance

    SlimmerHyperion

    Сергей Труш

    ...И снова я оказываюсь прав. Когда уже слушать и читать начнёте?!



    Кто на форуме должен слушать и внимать многомудрым советам депутата?

    Премьер? Президент? Председатель сельсовета? Генсек ООН?



    абсолютно все. в масштабах Вселенной.



    ну тебе то куда понимать что-либо? твой удел - кузня, ступай

  • елкин

    елкин
    1 час назад

    Без подметок там оставит их всех

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Сахалинцы рано радоваться начали. Сглазили.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    у сахалинцев Праздник плавно перерос в похороны

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    54 минуты назад

    К-карьера

  • matushka

    matushka
    54 минуты назад

    Такое чувство, что у неё всё лицо в уколах красоты

  • Stat

    Stat
    51 минута назад

    Рабочее лицо, че....)

  • dance

    dance
    31 минута назад

    Сергей Труш

    dance

    SlimmerHyperion

    Сергей Труш

    ...И снова я оказываюсь прав. Когда уже слушать и читать начнёте?!



    Кто на форуме должен слушать и внимать многомудрым советам депутата?

    Премьер? Президент? Председатель сельсовета? Генсек ООН?



    абсолютно все. в масштабах Вселенной.



    ну тебе то куда понимать что-либо? твой удел - кузня, ступай



    Ты по буквам не попадаешь. Похмельный тремор или это нервное? В отпуске-то был, нет?

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