Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 0

Малооблачно и без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 27 сентября

Малооблачно и без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 27 сентября
Фото: DogCatFan.com

В Амурской области 27 сентября будет малооблачно, без осадков. Местами в Тындинском и Сковородинском районах ожидается небольшой кратковременный дождь. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура составит плюс 17…22.

В Благовещенске будет солнечно, без осадков. Южный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 20…22 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 802

#погода


Общество

По-осеннему тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 28 сентября
Общество

Ясный, без осадков день: прогноз погоды на 27 сентября
Общество

За окнами осень: прогноз погоды в Амурской области
Общество

До 21 градуса тепла: прогноз погоды в Приамурье на 26 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь