Малооблачно и без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 27 сентября

Фото: DogCatFan.com

В Амурской области 27 сентября будет малооблачно, без осадков. Местами в Тындинском и Сковородинском районах ожидается небольшой кратковременный дождь. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура составит плюс 17…22.

В Благовещенске будет солнечно, без осадков. Южный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 20…22 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL