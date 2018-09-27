Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья

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Кожемяко возглавил Приморье в сложной политической ситуации. На прошлой неделе краевой избирком после рекомендации из Москвы отменил итоги выборов губернаторов региона из-за многочисленных нарушений. Победу во втором туре одержал действующий на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко, которого Путин назначил на эту должность в прошлом году. Соперником Тарасенко был коммунист Андрей Ищенко, лидировавший во втором туре до подсчета 99% голосов. В итоге разница в количестве голосов между кандидатами составила всего 7650 голосов: за Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей, за Ищенко — 48,06%. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей. Новые выборы пройдут в регионе до нового года.

Как пишут "Ведомости", на встрече с Путиным Кожемяко попросил у президента разрешение участвовать в выборах губернатора Приморья. «Хотелось бы согласовать с вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края», — сказал он. «Я не возражаю, пожалуйста», — ответил президент.

Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия. На Сахалин его назначили в 2015 г. после отставки в связи с утратой доверия из-за коррупции прежнего губернатора — Александра Хорошавина.