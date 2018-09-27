Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость
сегодня, 07:39 1

Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья

Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья
Фото: sakhalinmedia.ru

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края. Об этом Путин рассказал во время рабочей встречи с Кожемяко в Кремле. «В целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке», — отметил президент.

Кожемяко возглавил Приморье в сложной политической ситуации. На прошлой неделе краевой избирком после рекомендации из Москвы отменил итоги выборов губернаторов региона из-за многочисленных нарушений. Победу во втором туре одержал действующий на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко, которого Путин назначил на эту должность в прошлом году. Соперником Тарасенко был коммунист Андрей Ищенко, лидировавший во втором туре до подсчета 99% голосов. В итоге разница в количестве голосов между кандидатами составила всего 7650 голосов: за Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей, за Ищенко — 48,06%. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей. Новые выборы пройдут в регионе до нового года.

Как пишут "Ведомости", на встрече с Путиным Кожемяко попросил у президента разрешение участвовать в выборах губернатора Приморья. «Хотелось бы согласовать с вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края», — сказал он. «Я не возражаю, пожалуйста», — ответил президент.

Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия. На Сахалин его назначили в 2015 г. после отставки в связи с утратой доверия из-за коррупции прежнего губернатора — Александра Хорошавина.

Просмотров всего: 62

#российская власть


Власть 24

За увольнение предпенсионеров в России введена уголовная ответственность
Общество

Программа ипотечного кредитования под 6 % для российских семей продлена
Общество 10

Все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в Рунете заблокированы
Общество 27

Комитет Госдумы поддержал президентские поправки к пенсионной реформе

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    4 минуты назад

    последний патрон в обойме ЕР

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь