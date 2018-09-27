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27сентября
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сегодня, 08:18 13

Тарифы ЖКХ в 2019 году проиндексируют дважды

Тарифы ЖКХ в 2019 году проиндексируют дважды
Фото: ТАСС

Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2019 году в два этапа: на 1,7 % с 1 января и на 2,4 % – с 1 июля. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Правительство утвердило подход: 1,7 % индексация с начала года и 2,4 % – с середины года», – сказал он.

По его словам, такой подход заложен в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2019 год, который одобрили на заседании правительства в минувший четверг.

Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20 % в начале 2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4 %, сообщает ТАСС.

Против данной идеи выступала Федеральная антимонопольная служба.

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#ЖКХ #российская власть


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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Molex69

    Molex69
    4 часа назад

    С-стабильность

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    а чё не трижды?у народа ж денег до фига

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    пенсию с нового года увеличат-надо её отобрать

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    А зарплату нам тоже дважды поднимут хоть на эти %?

  • 55

    55
    3 часа назад

    Едросня реально ни чего, как кроме грабить население, не может.

  • Vtorzenie

    Vtorzenie
    3 часа назад

    Скоро всю ЗП будем отдавать на ЖКХ, цены растут, ЗП на месте

  • Maks_88

    Maks_88
    3 часа назад

    2,4%+1,7%=4,1% это БОЛЬШЕ допустимых 4% !!!!

    Я уже молчу, что повышение двумя этапа, это больше чем повышение одним этапом но на 4,1 сразу...так сказать капитализация процентов

  • ЕленаР

    ЕленаР
    3 часа назад

    Обдираловка!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ну не об этом ли я писал ранее, а?.. Опять будете у виска крутить или читать и вникать начнёте?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Vtorzenie

    Скоро всю ЗП будем отдавать на ЖКХ, цены растут, ЗП на месте



    Ну так в ЭТОМ и заключается суть капитализма - МАКСИМИЗАЦИЯ прибыли.

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Власти всех уровней не заинтересованы навести порядок в системе ЖКХ. Полагаю, этому способствует тот факт, что из бюджетов всех уровней в ЖКХ выделяются немалые деньги. Эти деньги зачисляются на счет каждого собственника и благополучно уворовываются. Да еще с народа деньги тянут, тарифы поднимают. Сведения банк отказывается выдавать по моему банковскому счету. Отговорка, как всегда коммерческая тайна. На мой запрос, что это мой расчетный счет и я имею право знать о его состоянии, молчок. Картина маслом: приехали!!!

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Зарплату людям не забудьте дважды повысить.

  • Algol

    Algol
    49 минут назад

    А что так скромно пишете "проиндексируют". Пишите уже прямо, что "повысят"

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