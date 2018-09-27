Тарифы ЖКХ в 2019 году проиндексируют дважды

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Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2019 году в два этапа: на 1,7 % с 1 января и на 2,4 % – с 1 июля. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Правительство утвердило подход: 1,7 % индексация с начала года и 2,4 % – с середины года», – сказал он.

По его словам, такой подход заложен в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2019 год, который одобрили на заседании правительства в минувший четверг.

Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20 % в начале 2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4 %, сообщает ТАСС.

Против данной идеи выступала Федеральная антимонопольная служба.