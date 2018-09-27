В Белогорске разработают комплекс дополнительных мер по недопущению гибели людей при пожарах

В Белогорске принимают дополнительные меры по предупреждению гибели людей при пожарах. В администрации города провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под председательством главы Белогорска Станислава Мелюкова.

«С начала года на территории Белогорска погибло 8 человек в бытовых пожарах, при этом в аналогичном периоде прошлого года таких случаев не было, – отметил глава города. – Нам необходимо разработать комплекс дополнительных мер, направленных на недопущение гибели горожан в огне. Особенно этот вопрос актуален с наступлением отопительного сезона».

Начальник отдела надзорной деятельности по Белогорску ГУ МЧС по Амурской области Павел Корелов пояснил, что в 2018 году гибель 8 человек в пожарах произошла в жилом секторе. В мае текущего года в многоквартирном доме погибли сразу 4 человека, остальные пожары, жертвами которых стали еще 4 белогорца, случились в одноквартирных жилых домах. Причины всех пожаров – неосторожное обращение с огнем при курении. Все погибшие на момент возникновения пожаров находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Причина пожаров – человеческий фактор, – отметил Павел Корелов. – В связи с этим совместно с социальными службами в целях предупреждения гибели людей на пожарах обновлены списки неблагополучных семей, проживающих на территории Белогорска. За каждым адресом проживания неблагонадежных семей закреплен сотрудник надзорной деятельности и пожарной части. В настоящее время проводится подворовой обход с вручением памяток и проведением разъяснительных бесед».

По итогам заседания Станислав Мелюков дал ряд поручений. Среди жителей частного сектора Белогорска, количество домов в котором составляет около 6 тысяч, будут распространены памятки с разъяснением требований пожарной безопасности. Органам системы профилактики поручено актуализировать список неблагополучных семей города для проведения индивидуальной профилактической работы профилактике пожаров и гибели людей на них. Особое внимание к семьям, в которых проживают несовершеннолетние. В работе по обновлению перечня неблагополучных семей, проживающих в многоквартирных домах Белогорска, будут задействованы и представители управляющих компаний. Рассматривается возможность обеспечения таких семей огнетушителями. Это одна из превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Сообщения о социально неблагополучных семьях Белогорска, в которых существует риск возникновения пожара, принимаются и от общественности города. Информацию можно направлять в директ профиля @belogorskdeti в Инстаграм, а также по телефону диспетчера пожарной части Белогорска: 8-924-581-93-15. Сообщения будут направлены специалистам для принятия мер, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Правила, которые необходимо соблюдать для предотвращения пожаров в быту, спасения жизни и имущества при их возникновении, можно прочитать на сайте администрации Белогорска.