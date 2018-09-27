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сегодня, 09:00

У Скорпионов крупные расходы, Водолеев ждут предательства: прогноз на 27 сентября

У Скорпионов крупные расходы, Водолеев ждут предательства: прогноз на 27 сентября

Восход Солнца: 06:23
Заход Солнца: 18:18
Солнце в Весах.

Овен. Удачно будут складываться отношения с любимыми, вы будете в центре внимания. Жизнь изменится. Связи расширятся. Взгляд на мир станет более углубленным.

Телец. Позитивные моменты, появившиеся в этот день, могут оказаться теми счастливчиками судьбы, которые способны уберечь от крупных неприятностей и проблем в будущем.

Близнецы. В данный период происходящие события будут напоминать калейдоскоп, и от малейшего движения цветные стеклышки сложатся в ту или иную комбинацию.

Рак. Вам будет сложно найти общий язык не только с окружающими людьми, но и договориться с самим собой.

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Лев. День может оказаться тяжелым. Многие отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых.

Дева. Вы сможете прекрасно проявить себя в музыке, искусстве, моде и даже кулинарии.

Весы. Звезды предсказывают исполнения заветных желаний в личной жизни. Энергетика будет положительной, что благоприятно отразится на работе, общении и поездке.

Скорпион. Деньги будут появляться, но и крупных расходов прибавится. Коммерческие поездки сложатся удачно.

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Стрелец. Этот день благоприятен для делового общения. По гороскопу у вас оживятся дружеские связи, появятся неожиданные деньги.

Козерог. Перед вами могут неожиданно раскрыться какие-то финансовые тайны. Не исключено, что вы найдете новые источники дохода.

Водолей. Вам придется подготовиться к предательству, козням, интригам. Не ждите благодарности и не отчаивайтесь - в конце концов все когда-то заканчивается.

Рыбы. Вероятно, обмен мнениями зайдет в тупик, деловые переговоры зависнут, и вплоть до самого конца месяца придется вести поиск разумных компромиссов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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