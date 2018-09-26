СМИ: Олег Кожемяко вылетел в Москву за перспективой стать главой Приморья

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Однако теперь источник Sakh.com сообщает, что перспектива ухода Олега Николаевича в соседний регион стала более реальной.

27 сентября в рамках Дальневосточного медиасаммита губернатор должен был участвовать в пресс-конференции вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, однако Козлов будет отвечать на вопросы журналистов один.

Как сообщалось ранее, два тура выборов губернатора Приморского края не определили победителя из-за множественных нарушений. ЦИК рекомендовал местному избиркому признать выборы недействительными, что и было сделано. И теперь на 16 декабря там назначены новые выборы, в которых будут уже новые кандидаты.