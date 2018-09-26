Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:50 4

СМИ: Олег Кожемяко вылетел в Москву за перспективой стать главой Приморья

СМИ: Олег Кожемяко вылетел в Москву за перспективой стать главой Приморья
Фото: SakhalinMedia

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко срочно вылетел в Москву для консультаций по поводу назначения кандидатом в губернаторы Приморского края. Эта информация появилась после выборов, которые состоялись в крае 16 сентября, но веских оснований не нашла.

Однако теперь источник Sakh.com сообщает, что перспектива ухода Олега Николаевича в соседний регион стала более реальной.

27 сентября в рамках Дальневосточного медиасаммита губернатор должен был участвовать в пресс-конференции вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, однако Козлов будет отвечать на вопросы журналистов один.

Как сообщалось ранее, два тура выборов губернатора Приморского края не определили победителя из-за множественных нарушений. ЦИК рекомендовал местному избиркому признать выборы недействительными, что и было сделано. И теперь на 16 декабря там назначены новые выборы, в которых будут уже новые кандидаты.

Просмотров всего: 486

#выборы


Власть 4

В четверг в Архаринском районе пройдут выборы главы
Власть 47

Депутат заксобрания Ольга Петайчук готова побороться за кресло мэра Свободного
Власть 16

Представитель ЛДПР обошел единоросса на выборах губернатора Владимирской области
Власть 12

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался быть депутатом в горсовете Свободного
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    46 минут назад

    А если Кожемяко в Приморье не пройдёт, то опять на остров вернётся или ему должность президента уже предложат?

  • Graf1977

    Graf1977
    38 минут назад

    Без махинаций или договоренностью с КПРФ, он и так не пройдет!

  • full

    full
    27 минут назад

    для консультаций по поводу назначения кандидатом в губернаторы Приморского края

    Это реально нормальная формулировка?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь